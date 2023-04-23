EYT'de staj sigortası ayrıntıları netleşti! 1 milyon kişi kapsamda! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? 'Müjdeli haber bekliyoruz' dedi ve duyurdu: İHYA, çıraklık süreleri...
EYT düzenlemesiyle birlikte 2 milyonu aşkın kişi emeklilik hakkı kazandı. Öte yandan gündemde sıklıkla, "EYT staj sigortasını kapsayacak mı?" sorusu merak edilip araştırılıyor. Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, staj sigortasıyla ilgili yeni açıklamada bulundu. Peki, 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? İşte tüm merak edilenler ve son gelişmeler haberimizde...
EYT düzenlemesinin ardından gözler staj ve çıraklık mağdurlarına çevrildi. Lisede staj yapanlar eğitim kapsamında değerlendirildiği için sigorta başlangıçları sayılmadı. Bu nedenle gözler Meclis'ten çıkacak müjdeli habere çevrildi. Peki, 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? İşte son gelişmeler haberimizde...
Milyonlarca EYT mağduru vatandaşın ilk maaşları hesaplarına yatarken lisede staj yaptıkları iş yerlerinde ellerine sigorta kağıtları verilen 'staj mağdurları' ise eğitim kapsamında değerlendirildi.
Milyonlarca EYT mağdurunun sorunları yeni yılda son bulurken ilk maaşlarını ise Nisan ayında hesaplarına geçti.
Sosyal medya platformlarından seslerini duyurmaya çalışan yaklaşık 1 milyonu aşkın EYT staj mağduru, 1999 öncesi staj sigortası haklarının verilmesini ve EYT yasası kapsamına dahil edilmelerini talep ediyor.