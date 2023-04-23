EYT'de staj sigortası ayrıntıları netleşti! 1 milyon kişi kapsamda! 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? 'Müjdeli haber bekliyoruz' dedi ve duyurdu: İHYA, çıraklık süreleri...

EYT düzenlemesinin ardından gözler staj ve çıraklık mağdurlarına çevrildi. Lisede staj yapanlar eğitim kapsamında değerlendirildiği için sigorta başlangıçları sayılmadı. Bu nedenle gözler Meclis'ten çıkacak müjdeli habere çevrildi. Peki, 1999 öncesi sigorta hakları verilecek mi? İşte son gelişmeler haberimizde...