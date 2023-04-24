Bağ-Kur SSK emeklisinin keyfini yerine getirecek zam! Enflasyon farkı+refah payı dahil 2'li gelir kapısı! 1999-2000 sonrası maaşı bağlanan herkes...
Emekli maaş zammı hesaplaması milyonların aklında yer alıyor. Milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren zam hesaplamaları merak konusu oluyor. Temmuz 2023'te emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranı belli olacak. Maaşa yapılacak olan zam tutarı Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Bu kapsamda nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin belli olması gerekiyor. Böylece temmuz ayında milyonlarca emekliye yapılacak zam tutarı belirlenebilecek.
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği zam oranı için geri sayım sürüyor. SSK Bağ-Kur emeklileri zam oranını 3 Temmuz 2023 günü öğrenecek. Ay başında açıklanan mart ayı enflasyon oranları emekliye yapılacak son zam oranını işaret etti. Ocak ayında yüzde 30 oranında zam yapılan SSK Bağ-Kur emeklilerine Temmuz ayında ne kadar zam yapılacak sorusu bu bağlamda akıllarda yerini aldı. Taze zam+promosyon+ikramiye 3'lü müjde geliyor.
ZAM İÇİN İLK İPUÇLARI GELİYOR
Açıklanan Mart enflasyonu ile birlikte üç aylık oran ortaya çıktı. 6 ay sonunda emekliler ve memurlar ile asgari ücretlilerin alacağı zam oranları da belirlenecek.
Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında maaşlarında artış yaşayan emekliler ve memurlar ile işçiler için zam oranlarıyla ilgili ilk ipuçları gelmeye başladı.