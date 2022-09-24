EYT’de SGK, BAĞ-KUR ayrımı! Stajyerlik ve çıraklık dahil edildi! 1999 öncesi 1999-2008 arası ve 2008 sonrası 3 ayrı MAAŞ HESABI! Şubat ayında hesaba...

Geçtiğimiz gün prim gün sayısı konusunda bir düzenleme yapılacağını bildiren Bakan Vedat Bilgin, "Çözülebilecek sorunları hemen çözmemiz lazım. Prim gün sayısındaki farklılık ciddi bir sorun. Bunu eşitlememiz lazım. Bunu eşitleyecek bir düzenlemeyi yapacağımızı size söyleyeyim. Burada emekliliği hak etme şartlarını standardize etmemiz lazım. Bu hem farklı mesleklerde çalışan insanlar arasında adaletsizlik duygusunun oluşmasını ortadan kaldırır hem de devletle toplum arasındaki güven duygusunu güçlendirir. Çalışma Bakanlığı her insanımızın yanındadır" ifadelerini kullandı.Peki, EYT son durum ne? İşte detaylar...