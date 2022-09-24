Staj yapana emeklilik formülü! EYT yasası ile çıkıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, stajda emeklilik sigortasının yapılmadığını belirterek, "Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman, o dosyamız bittiği zaman bu soru da aydınlanmış olur. Bu sorunun yanıtını da orada vermiş olacağız" dedi.