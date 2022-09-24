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Staj yapana emeklilik formülü! EYT yasası ile çıkıyor

EYT düzenlemesi için hazırlıklar sürerken, Bakan Bilgin'in geçmişte staj yapanlara yönelik bir çalışma yaptırdığını söylemesi heyecan yarattı. Peki stajyerler EYT kapsamına nasıl girecek? Emeklilik yolu nasıl açılacak? İşte detayları&hellip;

24.09.2022 07:04 - Son Güncelleme: 24.09.2022 07:04
Staj yapana emeklilik formülü! EYT yasası ile çıkıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme hazırlıkları devam ederken, staj yapanları sevindirecek bir açıklama geldi.

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Staj yapana emeklilik formülü! EYT yasası ile çıkıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, stajda emeklilik sigortasının yapılmadığını belirterek, "Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman, o dosyamız bittiği zaman bu soru da aydınlanmış olur. Bu sorunun yanıtını da orada vermiş olacağız" dedi.

Staj yapana emeklilik formülü! EYT yasası ile çıkıyor

Peki stajyerler EYT kapsamına nasıl girecek? Kimler, nasıl yararlanacak? Emeklilik yolu nasıl açılacak? İşte 5 soruda yeni sistem

Staj yapana emeklilik formülü! EYT yasası ile çıkıyor

1. MEVCUT SİSTEM NASIL?
Eğitimin lise, üniversite gibi çeşitli dönemlerinde staj yapmak zorunlu bulunuyor.

Staj yapana emeklilik formülü! EYT yasası ile çıkıyor

Bu sürede kısa vadeli sigorta kollarına prim ödeniyor. Staj döneminde, kişileri emekli eden uzun vadeli sigorta kollarına (malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarına) prim yatırılmadığından, staj tarihi emeklilik işlemlerinde sigorta başlangıcı sayılmıyor.

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