Staj yapana emeklilik formülü! EYT yasası ile çıkıyor
EYT düzenlemesi için hazırlıklar sürerken, Bakan Bilgin'in geçmişte staj yapanlara yönelik bir çalışma yaptırdığını söylemesi heyecan yarattı. Peki stajyerler EYT kapsamına nasıl girecek? Emeklilik yolu nasıl açılacak? İşte detayları…
24.09.2022 07:04 - Son Güncelleme: 24.09.2022 07:04
Emeklilikte Yaşa Takılanlara (EYT) yönelik düzenleme hazırlıkları devam ederken, staj yapanları sevindirecek bir açıklama geldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, stajda emeklilik sigortasının yapılmadığını belirterek, "Bu konunun yeniden ele alınması gerekiyor. Ben bu konuda bir çalışma yaptırıyorum. Bunun sonuçları ne olur? EYT kapsamında da bunu değerlendirmek gerekir çünkü. EYT çalışmamız tamamlandığı zaman, o dosyamız bittiği zaman bu soru da aydınlanmış olur. Bu sorunun yanıtını da orada vermiş olacağız" dedi.
Peki stajyerler EYT kapsamına nasıl girecek? Kimler, nasıl yararlanacak? Emeklilik yolu nasıl açılacak? İşte 5 soruda yeni sistem