EYT’de şerit çekildi limitsiz yararlanacak grup belli oldu! Torbanın içindekiler EYT’ye kucak açtı! 1976, 1981, 1993, 1999 sigorta girişi + düşük prim + YIL şartıyla...

2022'nin temmuz – aralık döneminde 1 günlük askerlik ve doğum borçlanma primi en düşük 69,02 TL, en yüksek 517,80 TL olarak uygulanıyor. Yeni yılda askerlik ve doğum borçlanmasında en düşük günlük prim 106,75 TL'ye, en yüksek günlük prim de 800,64 TL'ye yükselecek.