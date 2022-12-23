EYT'de şerit çekildi limitsiz yararlanacak grup belli oldu! Torbanın içindekiler EYT'ye kucak açtı! 1976, 1981, 1993, 1999 sigorta girişi + düşük prim + YIL şartıyla...
EYT'DE SON DAKİKA BUGÜN! Milyonların beklediği EYT yasası hakkında flaş açıklamalar yapılmaya devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip eden emeklilikte yaşa takılanlar için geri sayım başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, "Kabinede gündeme gelirse Cumhurbaşkanı önümüzdeki hafta açıklar" dedi. Öte yandan bir çok kişinin halen bilmediği ucuz borçlanma hakkında son gün uyarısı yapıldı. O tarihten önce hemen yapılması gerektiğinin altı çizilerek, ''Yıl sonuna kadar borçlanma yaparsanız 2023 yılına göre daha ucuz borçlanmış olursunuz. '' ifadeleri kullanıldı. İşte detaylar...
23.12.2022 12:34 - Son Güncelleme: 23.12.2022 12:34
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için yasal düzenlemenin 26 Aralık'ta açıklanması beklenirken gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a çevrildi. 2022 yılının son Kabine Toplantısı 26 Aralık 2022 tarihinde yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada EYT'de aralık sonunu işaret etmişti. Pazartesi günü Erdoğan'dan yeni açıklama bekleniyor. Öte yandan EYT'de peşi sıra yeni gelişmeler yaşanıyor.