Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme TAKVİMİ 2022-23! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı?

Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son dakika gelişmeler! Doktor, hemşire, teknisyen, tekniker binlerce sağlık çalışanı 'Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Müjde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Buna göre Ziraat Bankası ve Bakanlık arasındaki anlaşmaya göre 3 yıllık protokol karşılığında maaş ücretine bakılmaksızın 29 bin lira promosyon ödemesi alacak. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme TAKVİMİ 2022! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!