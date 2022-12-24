Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme TAKVİMİ 2022-23! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ! Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı?
Yılbaşına kısa bir zaman kala Sağlık Bakanlığı'ndan promosyon ödeme müjdesi geldi. Buna göre 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacak. Sağlık Bakanlığı ve Ziraat Bankası arasında yapılan görüşmeler sonucunda promosyon ödemelerinin 25 bin 200 lirasının nakit, 1800 lirasının kredi kartına para puan şeklinde ödenmesine karar verildi. Geri kalan kısım ise 6 aylık dönemlerde taksit şeklinde çalışanların hesaplarına yatırılacak. Peki Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı? Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme TAKVİMİ belli oldu mu?
Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde son dakika gelişmeler! Doktor, hemşire, teknisyen, tekniker binlerce sağlık çalışanı 'Sağlık Bakanlığı banka promosyonu yattı mı, ne zaman yatacak?' sorusunun yanıtını araştırıyor. Müjde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi. Buna göre Ziraat Bankası ve Bakanlık arasındaki anlaşmaya göre 3 yıllık protokol karşılığında maaş ücretine bakılmaksızın 29 bin lira promosyon ödemesi alacak. İşte Sağlık Bakanlığı promosyon ödeme TAKVİMİ 2022! Sorgulama ekranı ve LİSTESİ!
SAĞLIK BAKANLIĞI BANKA PROMOSYON ÖDEMESİ SON DAKİKA!
Öncelikle belirlelim ki Sağlık Bakanlığı promosyon ödemelerinde detaylar belli oldu ancak ödeme tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandığında detaylar eklenecektir. İşte promosyon detayları...
SAĞLIK BAKANLIĞI PROMOSYONU NE KADAR?
Sağlık Bakanlığı maaş promosyonu 29 bin TL olarak açıklandı. Buna göre Sağlık çalışanlarına 3 yıllık protokol karşılığında personelin maaş tutarına bakılmaksızın 29 bin lira promosyon ödemesi yapılacağı duyuruldu.
SAĞLIK ÇALIŞANLARINA PROMOSYON ÖDEMELERİ KİMLERİ KAPSIYOR?
Bakan Koca, Resmi Gazete'de yayımlanan sağlık çalışanlarına teşvik ödemelerinden kimlerin yararlanacağını açıkladı.
Bakan Koca, açıklamasında "Ek ödemelerle ilgili beyaz reform çerçevesinde teşvik ödemesi başladı. Birinci basamakta kapsam dışı kalan sağlık çalışanları ve eczacılar teşvik alacak." ifadelerini kullandı.