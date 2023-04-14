EYT'de prim sistemi değişiyor! Kademeli emekliliğe takılan Bağkur'luya B Planı! 53-55 YAŞ + 7200 primle 5 yıl erken emeklilik! Kısmi emeklilikte 900 gün silinecek!
EYT'de prim sistemi hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte Bağkur ve SGK prim şartlarının eşitlenmesi planalnıyor. Bağkur'lunun 9000 gün prim şartı böylelikle 7200'e indirilecek ve 5 yıl erken emeklilik imkanı doğacak. Peki, kimler bu emeklilik sisteminden yararlanacak? Her Bağkur'lu için geçerli olacak mı? İşte detaylar...
14.04.2023 19:15 - Son Güncelleme: 14.04.2023 19:15
EYT yasası hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT ile birlikte 2. erken emeklilik fırsatı geliyor. Yeni düzenleme ile kapsam dışında kalanların yüzü gülecek. Bağkur'luların prim sayısı 7200'e düşecek. Peki, ne zaman düzenleme hayata geçer? İşte konuyla alakalı son gelişmeler haberimizde...