EYT’de prim sistemi değişiyor! Kademeli emekliliğe takılan Bağkur’luya B Planı! 53-55 YAŞ + 7200 primle 5 yıl erken emeklilik! Kısmi emeklilikte 900 gün silinecek!

EYT yasası hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT ile birlikte 2. erken emeklilik fırsatı geliyor. Yeni düzenleme ile kapsam dışında kalanların yüzü gülecek. Bağkur'luların prim sayısı 7200'e düşecek. Peki, ne zaman düzenleme hayata geçer? İşte konuyla alakalı son gelişmeler haberimizde...