RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi EYT'de prim sistemi değişiyor! Kademeli emekliliğe takılan Bağkur'luya B Planı! 53-55 YAŞ + 7200 primle 5 yıl erken emeklilik! Kısmi emeklilikte 900 gün silinecek!

EYT'de prim sistemi değişiyor! Kademeli emekliliğe takılan Bağkur'luya B Planı! 53-55 YAŞ + 7200 primle 5 yıl erken emeklilik! Kısmi emeklilikte 900 gün silinecek!

EYT'de prim sistemi hakkında gelişmeler yakından takip ediliyor. Yapılacak yeni düzenlemeyle birlikte Bağkur ve SGK prim şartlarının eşitlenmesi planalnıyor. Bağkur'lunun 9000 gün prim şartı böylelikle 7200'e indirilecek ve 5 yıl erken emeklilik imkanı doğacak. Peki, kimler bu emeklilik sisteminden yararlanacak? Her Bağkur'lu için geçerli olacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr
14.04.2023 19:15 - Son Güncelleme: 14.04.2023 19:15
EYT’de prim sistemi değişiyor! Kademeli emekliliğe takılan Bağkur’luya B Planı! 53-55 YAŞ + 7200 primle 5 yıl erken emeklilik! Kısmi emeklilikte 900 gün silinecek!

EYT yasası hakkında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. EYT ile birlikte 2. erken emeklilik fırsatı geliyor. Yeni düzenleme ile kapsam dışında kalanların yüzü gülecek. Bağkur'luların prim sayısı 7200'e düşecek. Peki, ne zaman düzenleme hayata geçer? İşte konuyla alakalı son gelişmeler haberimizde...

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EYT’de prim sistemi değişiyor! Kademeli emekliliğe takılan Bağkur’luya B Planı! 53-55 YAŞ + 7200 primle 5 yıl erken emeklilik! Kısmi emeklilikte 900 gün silinecek!

SSK BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ EŞİTLEME

Milyonlarca esnafın emekliliği için gerekli prim gün sayısı SSK'lılarla eşitlenecek

EYT’de prim sistemi değişiyor! Kademeli emekliliğe takılan Bağkur’luya B Planı! 53-55 YAŞ + 7200 primle 5 yıl erken emeklilik! Kısmi emeklilikte 900 gün silinecek!

Prim uçurumunu kapatacak yasal düzenlemeyle emekliler arasında hem gelir hem de aylık bağlanma süresinde eşitlik sağlanacak.

EYT’de prim sistemi değişiyor! Kademeli emekliliğe takılan Bağkur’luya B Planı! 53-55 YAŞ + 7200 primle 5 yıl erken emeklilik! Kısmi emeklilikte 900 gün silinecek!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in müjdesini verdiği küçük esnafı daha az primle emekli edecek modele ilişkin reforma son şekli verildikten sonra yasa teklifi haline getirilecek.

EYT’de prim sistemi değişiyor! Kademeli emekliliğe takılan Bağkur’luya B Planı! 53-55 YAŞ + 7200 primle 5 yıl erken emeklilik! Kısmi emeklilikte 900 gün silinecek!

5 YILLA ERKEN EMEKLİLİK

SGK'lı çalışanlar Bağ-Kur'lu çalışan arasında 1800 gün yani 5 yıllık süre farkı kaldırılarak emeklilik için gerekli prim süresi eşitlenecek.

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