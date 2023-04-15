4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle... Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi!
90 bin taşeron işçi kadro müjdesini bekliyor. Öte yandan taşerondan kadroya geçenler için özlük hakları gündeme geldi. Özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı. İşte detaylar...
15.04.2023 09:36 - Son Güncelleme: 15.04.2023 09:36
Kadro düzenlemesini bekleyen taşeron işçiler yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Diğer yandan da kadroya geçenlerin özlük hakları da gündeme geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerondan kadroya geçen işçiler için, "İş ve iş yeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş hakları tanınmalı ve bu konularda yaşadığı sorunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalı." ifadelerine yer verdi. İşte tüm detaylar haberimizde...
HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir yandan kadro düzenlemesinden yararlanamayan taşeron işçilerin haklarını savunurken, diğer yandan taşerondan kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.