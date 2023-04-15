RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle... Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi!

4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle... Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi!

90 bin taşeron işçi kadro müjdesini bekliyor. Öte yandan taşerondan kadroya geçenler için özlük hakları gündeme geldi. Özlük haklarının iyileştirilmesi için çalışma başlatıldı. İşte detaylar...

15.04.2023 09:36 - Son Güncelleme: 15.04.2023 09:36
1 milyon işçiye iyileştirme adımı! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle... Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi!

Kadro düzenlemesini bekleyen taşeron işçiler yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Diğer yandan da kadroya geçenlerin özlük hakları da gündeme geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerondan kadroya geçen işçiler için, "İş ve iş yeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş hakları tanınmalı ve bu konularda yaşadığı sorunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalı." ifadelerine yer verdi. İşte tüm detaylar haberimizde...

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1 milyon işçiye iyileştirme adımı! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle... Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi!

HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, bir yandan kadro düzenlemesinden yararlanamayan taşeron işçilerin haklarını savunurken, diğer yandan taşerondan kadroya geçen işçilerin özlük haklarının iyileştirilmesi için çalıştıklarını söyledi.

1 milyon işçiye iyileştirme adımı! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle... Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi!

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında çalışanların zorunlu emeklilik kapsamından çıkarılması yönündeki taleplerinin dikkate alınmasından memnuniyet duyduklarını ifade eden Arslan, şöyle konuştu:

1 milyon işçiye iyileştirme adımı! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle... Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi!

"696 sayılı KHK kapsamında kadro alan işçilere, iş ve iş yeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş hakları tanınmalı ve bu konularda yaşadığı sorunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalı.

1 milyon işçiye iyileştirme adımı! 4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle... Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile anlaşmaya varılan ve kamu çerçeve protokolünde yer alan temel konulardan biri olan bu düzenlemenin de bir an önce hayata geçirilmesini talep ediyoruz."

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