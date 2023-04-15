4D taşeron ve 4B sözleşmeliler bundan böyle... Taşerondan kadroya geçen işçiler için yeni liste geldi!

Kadro düzenlemesini bekleyen taşeron işçiler yeni gelişmeleri yakından takip ediyor. Diğer yandan da kadroya geçenlerin özlük hakları da gündeme geldi. HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan, taşerondan kadroya geçen işçiler için, "İş ve iş yeri değişikliği ile nakil, tayin ve becayiş hakları tanınmalı ve bu konularda yaşadığı sorunlar bir an evvel çözüme kavuşturulmalı." ifadelerine yer verdi. İşte tüm detaylar haberimizde...