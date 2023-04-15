RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Ekonomi Emekli Temmuz zammında enflasyon farkı ortaya çıktı! 2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur'luya 1.300 TL İNTİBAK + 7.714 TL MAAŞ!

Emekli Temmuz zammında enflasyon farkı ortaya çıktı! 2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur'luya 1.300 TL İNTİBAK + 7.714 TL MAAŞ!

Milyonların Temmuz zammı çok kısa bir sürede belli oluyor. Memurların, kamu işçilerinin ve emeklilerin maaşlarının yanı sıra 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı gibi sosyal destekler ile kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Peki, temmuzda emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar.

takvim.com.tr
15.04.2023 08:48 - Son Güncelleme: 15.04.2023 08:48
Emekli Temmuz zammında enflasyon farkı ortaya çıktı! 2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur’luya 1.300 TL İNTİBAK + 7.714 TL MAAŞ! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Emekli memur Temmuz zammı için aramalar hız kazandı. 3 aylık verinin belli olmasıyla birlikte yeni hesaplar yapıldı. Ocak ayında yapılan yılın ilk zammı sonrası gözler 2. zam için Temmuz verisine kilitlendi. Şimdiden 3 aylık enflasyon farkı 12,52 olarak kayda geçti. Peki, emekliler temmuzda kaç TL maaş alacak? Emekliye intibak zammı gelecek mi? İşte detaylar...

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Emekli Temmuz zammında enflasyon farkı ortaya çıktı! 2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur’luya 1.300 TL İNTİBAK + 7.714 TL MAAŞ! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

EMEKLİ VE MEMUR 3 AYLIK ZAM ORANI KESİNLEŞTİ

Mart ayı enflasyon rakamları sonrası 3 aylık emekli ve memur zam oranı netleşti. Hesaplarımıza göre; 3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 12,52, enflasyon farkı hesabıyla da 3 aylık memur zammı 10,52 oldu.

Emekli Temmuz zammında enflasyon farkı ortaya çıktı! 2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur’luya 1.300 TL İNTİBAK + 7.714 TL MAAŞ! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

3 aylık enflasyon oranı: Yüzde 12,52
3 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 12,52
Ocak 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 8
Temmuz 2023 memur toplu sözleşme zammı: Yüzde 6
3 aylık memur ve memur emeklisi zammı: Yüzde 10,52

Emekli Temmuz zammında enflasyon farkı ortaya çıktı! 2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur’luya 1.300 TL İNTİBAK + 7.714 TL MAAŞ! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

Açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayır enflasyon rakamları sonrası bu zam oranları artacak. Yani bundan sonra enflasyon Temmuz ayına kadar sıfır çıksa bile bu zam oranları kesinleşmiş oldu.

Emekli Temmuz zammında enflasyon farkı ortaya çıktı! 2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur’luya 1.300 TL İNTİBAK + 7.714 TL MAAŞ! 7.500, 8.000, 9.000 TL maaş alanlar...

OCAK 2023 DÖNEMİNDE GELİRLER REFAH PAYI İLE ARTTI

Bu yıl Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Ocak döneminde maaşlara rekor düzeyde refah payı yansıtıldı. Normalde SSK ve Bağ-Kur emeklisi zam oranı Ocak döneminde yüzde 15,40 olurken bu rakam memur ve memur emeklisi için yüzde 16,48 oldu.

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