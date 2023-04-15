Emekli Temmuz zammında enflasyon farkı ortaya çıktı! 2000-2005-2008 sonrası SSK, Bağkur'luya 1.300 TL İNTİBAK + 7.714 TL MAAŞ!
Milyonların Temmuz zammı çok kısa bir sürede belli oluyor. Memurların, kamu işçilerinin ve emeklilerin maaşlarının yanı sıra 65 yaş, engelli ve evde bakım aylığı gibi sosyal destekler ile kıdem tazminatı tavanı da yükselecek. Peki, temmuzda emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte detaylar.
15.04.2023 08:48 - Son Güncelleme: 15.04.2023 08:48
Emekli memur Temmuz zammı için aramalar hız kazandı. 3 aylık verinin belli olmasıyla birlikte yeni hesaplar yapıldı. Ocak ayında yapılan yılın ilk zammı sonrası gözler 2. zam için Temmuz verisine kilitlendi. Şimdiden 3 aylık enflasyon farkı 12,52 olarak kayda geçti. Peki, emekliler temmuzda kaç TL maaş alacak? Emekliye intibak zammı gelecek mi? İşte detaylar...
Açıklanacak Nisan, Mayıs ve Haziran ayır enflasyon rakamları sonrası bu zam oranları artacak. Yani bundan sonra enflasyon Temmuz ayına kadar sıfır çıksa bile bu zam oranları kesinleşmiş oldu.