EYT’de PRİM FARKI EŞİTLENİYOR! SSK, Bağkur’luya 5000-7200 gün + 5 yılla erken emeklilik! Kısmi emeklilikte Yaş-900 gün prim indirimi de torbada! 2000-2008 arası sigortalılar...

EYT ile birlikte milyonlarca kişiye emeklilik hakkı verildi. Bu düzenlemenin ardından prim kolaylığı ve yaş destekleri de masaya geldi. Yeni emeklilik reformunda en merak edilen konulardan biri de Bağkur prim eşitliği. Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim gün şartı düşürülecek. Peki, 5 yıl erken emeklilik hakkı ne zaman verilecek? İşte detaylar...