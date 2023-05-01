EYT'de PRİM FARKI EŞİTLENİYOR! SSK, Bağkur'luya 5000-7200 gün + 5 yılla erken emeklilik! Kısmi emeklilikte Yaş-900 gün prim indirimi de torbada! 2000-2008 arası sigortalılar...
Emeklilik için yeni adımlar atılması için hazırlıklar yapılıyor. EYT'nin hemen ardından yeni reform çalışmaları yapılıyor. Milyonlarca kişiye 4 ayrı yolla erken emeklilik kapısı açılmış olacak. Özellikle Bağkur'luların prim eşitliği konusunda çalışmalar sıkı takibe alındı. Başta küçük, mikro işletmeler, esnaf, tüccar olmak üzere Bağkur'luların prim gün şartı düşürülecek. Peki, Bağkur primleri ne zaman düşecek? 5 yıl erken emeklilik hakkı ne zaman verilecek? İşte konu hakkında merak edilenler!
01.05.2023 18:25 - Son Güncelleme: 01.05.2023 18:25
EYT ile birlikte milyonlarca kişiye emeklilik hakkı verildi. Bu düzenlemenin ardından prim kolaylığı ve yaş destekleri de masaya geldi. Yeni emeklilik reformunda en merak edilen konulardan biri de Bağkur prim eşitliği. Yapılacak düzenlemeyle Bağ-Kur'luların prim gün şartı düşürülecek. Peki, 5 yıl erken emeklilik hakkı ne zaman verilecek? İşte detaylar...
Özellikle küçük, mikro işletmeler, esnaf, tüccar başta olmak üzere Bağ-Kur'luların prim gün şartı düşürülecek.