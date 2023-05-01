İŞKUR’dan yeni TYP müjdesi! KPSS şartsız, tecrübesiz + kura ile alımlar başladı! 18 yaş üstü online başvursun! Acil o illerde en az 8.500 TL maaşla...

İŞKUR 2023 GÜNCEL TYP İŞ İLANLARI! İŞKUR ile TYP ilanlarına başvurmak isteyenler buraya! Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR her ay yeni ilanlar yayımlıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte de beklenen TYP ilanları yayımlandı. Deprem bölgeleri için TYP alımlarının başladığı duyuruldu. TYP'de haftalık yararlanma süresi kırk beş saattir. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır. TYP'den bir kişi hayatı boyunca 27/09/2017 tarihinden sonraki yararlanmaları da dikkate alınarak en fazla 9 ay süreyle yararlanabilir. İşte Mayıs ayı İŞKUR TYP ilanları...