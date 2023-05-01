İŞKUR'dan yeni TYP müjdesi! KPSS şartsız, tecrübesiz + kura ile alımlar başladı! 18 yaş üstü online başvursun! Acil o illerde en az 8.500 TL maaşla...
Mayıs ayı geldi İŞKUR güncel iş ilanlarını yayımladı. TYP alımları da böylelikle başlamış oldu. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan TYP alımlarını duyurmuştu. Mayıs ayında da yeni alımlar başladı. O illerde yeni personel alımları yapılıyor. Başvuru şartları TYP için belli olmakla birlikte diğer alımlarda ilana göre değişebiliyor. İşte il il İŞKUR güncel iş ilanları, TYP ilanları! KPSS şartsız, tecrübesiz + kura ile alımlar başladı! 18 yaş üstü online başvursun! O illerde en az 8.500 TL maaşla...
İŞKUR 2023 GÜNCEL TYP İŞ İLANLARI! İŞKUR ile TYP ilanlarına başvurmak isteyenler buraya! Türkiye İş Kurumu kısaca İŞKUR her ay yeni ilanlar yayımlıyor. Mayıs ayının gelmesiyle birlikte de beklenen TYP ilanları yayımlandı. Deprem bölgeleri için TYP alımlarının başladığı duyuruldu. TYP'de haftalık yararlanma süresi kırk beş saattir. TYP uygulama süresi, her bir program için en fazla 6 aydır. TYP'den bir kişi hayatı boyunca 27/09/2017 tarihinden sonraki yararlanmaları da dikkate alınarak en fazla 9 ay süreyle yararlanabilir. İşte Mayıs ayı İŞKUR TYP ilanları...
MAYIS AYI İŞKUR TYP İLANLARI
İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında deprem bölgesindeki bazı illere personel alımı yapacak. Başvuruların kısa süreli olaağı duyuruldu. Buna göre 02.05.2023 tarihinde sona erecek.
Deprem bölgeleri için TYP alımları başladı. Söz konusu İŞKUR ilanlarına göre yüzlerce personel alımı gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak adaylarda KPSS şartı aranmayacak.
Buna göre; Mayıs ayı içerisinde yapılacak olan TYP personel alımı ilanlarına göre Hatay ve Kahramanmaraş'ta alım yapılacak.