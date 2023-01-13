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Haberler Ekonomi EYT'de PLATİN kadro NETLEŞTİ! 5.000 prim + 99 ön. sigortalılar EYT'de fanusa alındı! Meclis'te '10 gün' detayı! 2000 girişlilere 3600 primle yaş haddi tablosu!

EYT'de PLATİN kadro NETLEŞTİ! 5.000 prim + 99 ön. sigortalılar EYT'de fanusa alındı! Meclis'te '10 gün' detayı! 2000 girişlilere 3600 primle yaş haddi tablosu!

EYT'nin Meclis'e gelmesini bekleyen milyonlarca kişi son gelişmeleri takip ediyor. Son dakika haberine göre, AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, "EYT bize geldikten sonra Meclis'te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi." ifadelerine yer verdi. Bu bağlamda EYT'liler şartlarda ve primde değişiklik olup olmadığını merak ediyor. Peki, EYT son durum nedir? EYT ne zaman Meclis'e gelecek? EYT'de staj mağdurları kapsama alınacak mı? İşte detaylar haberimizde!

takvim.com.tr
13.01.2023 13:03 - Son Güncelleme: 13.01.2023 13:03
EYT’de PLATİN kadro NETLEŞTİ! 5.000 prim + 99 ön. sigortalılar EYT’de fanusa alındı! Meclis’te ’10 gün’ detayı! 2000 girişlilere 3600 primle yaş haddi tablosu!

Çıkarılacak yasayla emeklilik imkanına kavuşacak EYT'liler heyecanlı bekleyişe geçti. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, düzenlemenin Meclis'e geleceği tarihe ilişkin son dakika açıklamada bulundu. Yasa çıkmadan önce EYT hakkında bazı detaylar merak edilip araştırılıyor. Peki, EYT'de son durum ne, Meclis'e ne zaman gelecek? İşte son detaylar haberimizde...

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EYT’de PLATİN kadro NETLEŞTİ! 5.000 prim + 99 ön. sigortalılar EYT’de fanusa alındı! Meclis’te ’10 gün’ detayı! 2000 girişlilere 3600 primle yaş haddi tablosu!

EYT İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMA!

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifinin, Meclis Başkanlığına sunulduğunu bildirdi.

EYT’de PLATİN kadro NETLEŞTİ! 5.000 prim + 99 ön. sigortalılar EYT’de fanusa alındı! Meclis’te ’10 gün’ detayı! 2000 girişlilere 3600 primle yaş haddi tablosu!

Elitaş, EYT düzenlemesiyle ilgili de bilgi verdi. "EYT bize geldikten sonra Meclis'te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir" dedi.

EYT’de PLATİN kadro NETLEŞTİ! 5.000 prim + 99 ön. sigortalılar EYT’de fanusa alındı! Meclis’te ’10 gün’ detayı! 2000 girişlilere 3600 primle yaş haddi tablosu!

Vatandaşların endişe etmemesi gerektiğini söyleyen Elitaş, "Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi" şeklinde konuştu.

EYT’de PLATİN kadro NETLEŞTİ! 5.000 prim + 99 ön. sigortalılar EYT’de fanusa alındı! Meclis’te ’10 gün’ detayı! 2000 girişlilere 3600 primle yaş haddi tablosu!

EYT YASASI İLE YAŞ SINIRI KALKTI!

Başkan Erdoğan beklenen EYT açıklamasını yaptı:

"Ülkemizde bildiğiniz gibi emekli olabilmek için prim ödeme gün sayısı, sigortalılık süresi ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenleme yaş bekleyenleri kapsıyor. EYT düzenlemesi ile herhangi bir yaş şartı olmayacak. Prim günü ve sigortalılık süresi tamam olan 2 milyon 250 bin vatandaş doğrudan emekli olabilecek. Mali çalışmaları da yaptık."

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