EYT’li 4a, 4b, 4c’li tüm sigortalıları kapsıyor! YENİ KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Ocak- Temmuz...

SON DAKİKA!Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını duyurdu. Bununla birlikte Kıdem tazminatı tavanının daha önce 17 bin 904,62 TL olarak ilan edildiği 5 Ocak 2023 tarihli genelge ise yürürlükten kaldırıldı. Peki yeni kıdem tazminatı ücreti ne kadar, kaç tl oldu 2023?