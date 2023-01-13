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Haberler Ekonomi EYT'li 4a, 4b, 4c'li tüm sigortalıları kapsıyor! YENİ KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Ocak- Temmuz...

EYT'li 4a, 4b, 4c'li tüm sigortalıları kapsıyor! YENİ KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Ocak- Temmuz...

YENİ KIDEM TAZMİNATI 2023! Kıdem tazminatı tavanı belli oldu. EYT'li 4a, 4b, 4c'li tüm sigortalıları kapsıyor! Ocak-Temmuz dönemi kıdem tazminatı tavan ücreti Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklandı. İşte 2023 Kıdem tazminatı hesaplama ve Ocak 2023 yeni kıdem tazminatı tavan ücretleri...

13.01.2023 14:26 - Son Güncelleme: 13.01.2023 14:30
EYT’li 4a, 4b, 4c’li tüm sigortalıları kapsıyor! YENİ KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Ocak- Temmuz...

SON DAKİKA!Hazine ve Maliye Bakanlığı, 1 Ocak 2023 tarihinden geçerli olmak üzere yeni kıdem tazminatı tavanını duyurdu. Bununla birlikte Kıdem tazminatı tavanının daha önce 17 bin 904,62 TL olarak ilan edildiği 5 Ocak 2023 tarihli genelge ise yürürlükten kaldırıldı. Peki yeni kıdem tazminatı ücreti ne kadar, kaç tl oldu 2023?

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EYT’li 4a, 4b, 4c’li tüm sigortalıları kapsıyor! YENİ KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Ocak- Temmuz...

YENİ KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023?

Ocak-Temmuz 2023 döneminde kullanılacak katsayıları da genelge ile açıklandı.

EYT’li 4a, 4b, 4c’li tüm sigortalıları kapsıyor! YENİ KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Ocak- Temmuz...

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin imzasıyla yayımlanan genelgeye göre Ocak-Temmuz 2023 döneminde kıdem tazminatı tavanı 19 bin 982 lira 83 kuruş oldu.

EYT’li 4a, 4b, 4c’li tüm sigortalıları kapsıyor! YENİ KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Ocak- Temmuz...

KIDEM TAZMİNATI HESAPLAMA

Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir.

EYT’li 4a, 4b, 4c’li tüm sigortalıları kapsıyor! YENİ KIDEM TAZMİNATI ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU 2023? Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Ocak- Temmuz...

Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

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