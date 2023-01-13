28 kasım 2022'den önce işe başlayanlara KADRO MÜJDESİ! Sözleşmeliye kadro şartları neler? 3+1 model detayı...
Sözleşmeliye kadro teklifi Meclise'e geldi. Detayları merak edilen teklif hakkında bir çok soru gündemde yer alıyor. Son dakika haberine göre AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Önümüzdeki hafta teklifi yasalaştırmayı planlıyoruz.'' dedi. Peki Sözleşmeliye kadro şartları neler? Hangi sözleşmeliler kadroya geçecek? Kamuda çalışan sözleşmeliler nasıl kadroya alınacak? Belediyelerdeki hangi personel düzenleme kapsamında? Başvuru ve kadro ne kadar sürede tamamlanacak? İ
SÖZLEŞMELİYE KADRODA SICAK GELİŞME! 28 Kasım 2022'den önce işe başlayanlar kadroya geçecek. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'tan son dakika açıklama geldi. Sözleşmelilere kadro ile ilgili detayları paylaşan Elitaş yüzbinlerce kişiyi heyecanlandıran ifadeler kullandı. Peki Sözleşmeliye kadro Meclis'ten geçti mi? Sözleşmeliye kadro şartları neler? 3+1 model detayı...
SÖZLEŞMELİDE KADROYA GEÇİŞTE DETAYLAR NETLEŞTİ!
Kamuda çalışan sözleşmelilere kadro verilmesine ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunuldu. 28 Kasım 2022 den önce sözleşmeli personel statüsünde olanların kadroya alınacağını duyuran AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, ''Toplam 458 bin 615 sözleşmeli çalışan kadroya geçecek.'' dedi.
Elitaş ''Sanatçılarda farklı bir düzenleme vardı, Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz'' açıklamasında bulundu.
TBMM çalışanlarının 657'ye tabi olmadığını hatırlatan Elitaş ''Uzman Çavuşlarla ilgili bir kanun var. O kanuna göre Uzman Çavuşlar belli bir yıl çalıştıktan sonra eğer çalıştıkları kurumlarda ihtiyaç varsa memuriyet hakkı kazanabiliyor. O hak devam edecek'' diye konuştu.
KİMLER KAPSAMDA BULUNUYOR?
4B'li personel, mahalli idareler personeli, teşkilat kanunlarına dayalı çalışan sözleşmeli personel, Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçıları, kamu dışı aile sağlığı çalışanları, vekil imam, hatip ve müezzin kayyumlar ile vekil ebe ve hemşireler düzenlemenin kapsamına alınıyor.
BELEDİYELERDE ÇALIŞANLAR DA KAPSAMDA MI?
İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde 3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49'uncu maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde sözleşmeli olarak çalışanlar da kadro düzenlemesinden yararlanacak. İl özel idaresi, belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinde çalışan, genel şartları taşıyanlar sözleşmeli personel olarak çalıştırılmalarına esas alınan memur kadrosuna geçirilecek.