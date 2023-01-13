28 kasım 2022'den önce işe başlayanlara KADRO MÜJDESİ! Sözleşmeliye kadro şartları neler? 3+1 model detayı...

Elitaş ''Sanatçılarda farklı bir düzenleme vardı, Kültür ve Turizm Bakanımız Devlet Opera ve Balesi ile ilgili özel bir açıklama yaptı. Onlar da kadroya geçecek. Bundan sonra TBMM başkanlığı, ilgili komisyonlara havale edecek. Önümüzdeki hafta Pazartesi veya Salı günü bu kanun teklifini yasalaştırmayı planlıyoruz'' açıklamasında bulundu.