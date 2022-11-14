EYT’de Ocak ve Şubat 2023 denklemi! 1969, 1978, 1995, 1999 sigorta başlangıcına ödeme TABLOSU çıktı! Sandıktakiler EYT’li oldu! Eksik prim, staj, borçlanma...

DOĞUM BORÇLANMASI NE KAZANDIRIR?

Kanunları gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile SSK'lı, Bağ-Kur'lu ve memur kadınların en çok 3 defaya mahsus olmak üzere doğumdan sonra prim ödemeden (en çok 2 yıl) geçirdikleri süreler borçlanılabiliyor. Kadınlara sigortalı olduktan sonra yaptıkları doğumlar için bu imkan sunuluyor. Çocuk başına 720 gün, en çok 2160 gün prim kazanılıyor.