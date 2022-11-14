Evlenen gençlere devletten 73 bin TL destek! Ocakta artıyor! Kim nasıl alabilir?

* Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak. Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'si 48 ile 59 ay olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 22, 60 ay ve üzeri olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'i kadar devlet katkısı alabiliyor. Ancak ödenecek tutar düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 11 bin 840 lira 63 kuruşu, 48-59 ay arası olanlarda 13 bin 662 lira 26 kuruşu, 60 ay ve üzeri olanlarda 16 bin 394 lira 72 kuruşu geçemiyor. Yüzde 122.93'lük yeniden değerleme oranı yansıtılırsa devlet katkısı üst limiti düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 26 bin 396 lira 32 kuruşa, 48-59 ay arası olanlarda 30 bin 457 lira 28 kuruşa, 60 ay ve üzeri olanlarda 36 bin 548 lira 75 kuruşa. 5 yılda 146 bin 195 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, 36 bin 548 lira devlet katkısı alabilecek.