Evlenen gençlere devletten 73 bin TL destek! Ocakta artıyor! Kim nasıl alabilir?
Evlenen gençlere en büyük desteklerden biri olan çeyiz hesabında devletin destek tutarı ocakta artıyor. Çeyiz hesabındaki devlet katkısı üst sınırı yüzde 122,93 oranında çıkan yeniden değerleme oranında artırılırsa 16 bin 394 liradan 36 bin 548 liraya yükselecek. Çiftler iki ayrı hesap açarsa bu tutar katlanarak 73 bin 97 lira olacak.
Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara, devlet de nakdi destekte bulunuyor. Çeyiz hesabında düzenli ödeme tutarları ve desteğin üst sınırı her yıl Ocak ayında yeniden değerleme oranı kadar yükseliyor. Yeni tutarların sinyali geldi.
İşte çeyiz hesabında yeni yılda hayata geçirilmesi beklenen yeni tutarlar:
* Aylık ödemede alt sınır 282,83 liradan 630,51 liraya, üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan 6 bin 305 lira 22 kuruşa çıkacak. 3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise halen 848,50 lira olan alt sınır bin 891 lira 56 kuruşa, üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan 6 bin 305 lira 22 kuruşa yükselecek.
* Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak. Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'si 48 ile 59 ay olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 22, 60 ay ve üzeri olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'i kadar devlet katkısı alabiliyor. Ancak ödenecek tutar düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 11 bin 840 lira 63 kuruşu, 48-59 ay arası olanlarda 13 bin 662 lira 26 kuruşu, 60 ay ve üzeri olanlarda 16 bin 394 lira 72 kuruşu geçemiyor. Yüzde 122.93'lük yeniden değerleme oranı yansıtılırsa devlet katkısı üst limiti düzenli ödeme süresi 36-47 ay olanlarda 26 bin 396 lira 32 kuruşa, 48-59 ay arası olanlarda 30 bin 457 lira 28 kuruşa, 60 ay ve üzeri olanlarda 36 bin 548 lira 75 kuruşa. 5 yılda 146 bin 195 lira ve üzerinde birikim yapan kişi, 36 bin 548 lira devlet katkısı alabilecek.