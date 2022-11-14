Emekliye 10 bin TL ödeme, promosyon LİSTESİ değişti! Kasım bitmeden yakala parayı al! Yok artık demeyin! Halkbank, Ziraat, FİBA, Şekerbank...
Kasım ayında promosyon kampanyaları tavan yaptı. En düşük promosyon ödemesi 5.000 TL oldu. Kamu ve özel bankaları 3 yıllık maaş sözü veren emekliye 10 bin TL ve üzeri promsoyon ödeyeceklerini duyurdu. Promosyon listesi değişirken, hangi banka ne kadar ödeme yapıyor merak konusu oldu. Kamu bankaları arasında yer alan maaşa göre 3.000, 3.500, 4.500, 5.000 lira veriyor. Özel bankalardan İNG ise maaşa göre 4.500, 5.250, 6.750, 7.500 lira yatırıyor. İşte güncel yep yeni banka banka promosyon ödeme bilgisi: Halkbank, Ziraat, FİBA, Vakıf, Akbank, Şekerbank...
Bankalar Kasım ayında güncellediği promosyon kampanyalarıyla emeklinin yüzünü güldürüyor. Promosyonda 10 bin TL müjdesi! 3 yıllık imzayı atan trink parayı alacak. SGK ile anlaşmalarını yenileyen kamu bankaları artık en az 3.500 TL promosyon ödemesi yapacak. SGK promosyon güncellemesine göre 0 - 3.500 TL arası maaş alan emeklilere 3 bin TL, 3.501 TL - 7.500 TL arası maaş alan emeklilere 3 bin 500 TL, 7.501 TL - 10 bin TL arası maaş alan emeklilere 4 bin 500 TL, 10.001 TL ve üstü maaş alan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki en yüksek promosyon ödeyen banka hangisi?
Bankalar bundan böyle emeklilere 3.500 TL'nin altında promosyon ödemesi yapamayacak. Yaklaşık 14 milyon emekli vatandaş, maaşını aldığı bankadan artı bir de promosyon ödemesi alabiliyor. 3 yıllık maaş sözü verilmesi yetiyor. Önceleri promosyon ödeme miktarı 550 TL ile 750 TL arasındaydı. Bugün gelinen noktada ise binlerce lira ödeniyor. İşte en güncel emekli promosyon tutarları:
HALKBANK
Halkbankemekli promosyon rakamlarında güncellemeye gitti.
Bankadan yapılan açıklamada; emekli maaş ödemelerini Halkbank aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
VAKIFBANK
Vakıfbank emekli promosyon tutarları güncellendi.
Emekli maaş ödemelerini Vakıfbank aracılığı ile alanlara;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılıyor