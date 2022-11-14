Emekliye 10 bin TL ödeme, promosyon LİSTESİ değişti! Kasım bitmeden yakala parayı al! Yok artık demeyin! Halkbank, Ziraat, FİBA, Şekerbank...

Bankalar Kasım ayında güncellediği promosyon kampanyalarıyla emeklinin yüzünü güldürüyor. Promosyonda 10 bin TL müjdesi! 3 yıllık imzayı atan trink parayı alacak. SGK ile anlaşmalarını yenileyen kamu bankaları artık en az 3.500 TL promosyon ödemesi yapacak. SGK promosyon güncellemesine göre 0 - 3.500 TL arası maaş alan emeklilere 3 bin TL, 3.501 TL - 7.500 TL arası maaş alan emeklilere 3 bin 500 TL, 7.501 TL - 10 bin TL arası maaş alan emeklilere 4 bin 500 TL, 10.001 TL ve üstü maaş alan emeklilere 5 bin TL ödeme yapılacak. Peki en yüksek promosyon ödeyen banka hangisi?