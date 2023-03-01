EYT’de nihai son! 5.500 TL maaş + 2’li 2.200 TL ikramiyeyle cepler şenlenecek! Üstüne en az 7.500 TL promosyon...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kabul edilerek yasalaştığı anımsatıldı.