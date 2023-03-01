EYT'de nihai son! 5.500 TL maaş + 2'li 2.200 TL ikramiyeyle cepler şenlenecek! Üstüne en az 7.500 TL promosyon...
Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren EYT'de sona gelindi. TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi kabul edildi. 4 maddeden oluşan tekliften ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. Öte yandan Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) başvuru süreciyle ilgili konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Nisanda ilk maaş alınacak." dedi. Başvuru süreci ise EYT düzenlemesinin yasalaşması ve yasanın Resmi Gazete'de yayımlanmasının hemen ardından aktif olacak.
01.03.2023 12:53 - Son Güncelleme: 01.03.2023 12:58
EYT'de nihai son! 5.500 TL maaş + 2'li 2.200 TL ikramiyeyle cepler şenlenecek. Üstüne en az 7.500 TL promosyon geliyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili önemli son dakika gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca kişi büyük bir heyecanla maaşı alacağı günü bekliyor. Bu bağlamda Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilen EYT yasalaştı. Şimdi milyonlarca kişi ilk maaşın yatacağı tarihi öğrenmek istiyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda EYT ile ilgili düzenlemeleri içeren "Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin kabul edilerek yasalaştığı anımsatıldı.