EYT’de Meclis oylaması başlıyor! 3600 kısmi emekli skalası belirlendi! 1999 ö. sigorta + SSK, Bağkur, Tarım 5000-7200 primi olanlar EYT’de kemik kadroda! Staj başlangıcı...

EYT kanunu hakkında son dakika gelişmeler emekli olmayı bekleyen vatandaşlar tarafından araştırılıyor. EYT yasasının normal şartlarda bugün Meclis Genel Kurulu'nun gündemine gelmesi bekleniyordu. Ancak Kahramanmaraş merkezli büyük deprem felaketi nedeniyle ertelendi. Bu gelişmelerle birlikte EYT'nin ne zaman yürürlüğe gireceği hakkında detaylar araştırılmaya başlandı. İşte detaylar...