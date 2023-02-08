SSK, Bağkur'luya 6.500 TL, Memura 12.625 TL MAAŞ! 5.500, 6.000, 7.000 TL maaş alanlar... Memura emekliye %6 EK ZAM + 1300 TL İntibak ilavesi!
Ocak maaşlarının ardından gözler 2.aşamaya çevrildi. Temmuz'da emekli ve memurlar 2. maaş zammını alacaklar. Ocak ayında zam oranı yüzde 30'a yükseltilen, ek göstergeleri yenilenen memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Öte yandan emekliye ve memura Temmuz öncesi ek zam beklendiği ileri sürülüyor. Peki, Temmuz 2023'te emekli memur maaşları ne kadar olacak? Emekliye memura ek zam gelecek mi? İşte detaylar!
08.02.2023 09:34 - Son Güncelleme: 08.02.2023 09:34
Milyonlarca emekli ve memur Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez enflasyon oranına göre zamlarını alıyor. Ocak enflasyon oranının belli olmasıyla birlikte geriye 5 veri kaldı ve gözler konuyla ilgili yeni hesaplamalara çevrildi. Peki Temmuz'da Bağ- Kur ve SSK, memur emeklisi en düşük maaş ne kadar olacak? Memura ek zam gelecek mi? İşte detaylar...
Temmuz ayında alınacak olan zam oranı önümüzdeki aylarda ortaya çıkacak enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belli olacak. Ocak ayı enflasyonu 6,65 olarak açıklandı. İlerleyen aylarda bu orana Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran enflasyon rakamlarının eklenmesi ile zam oranı netleşmiş olacak.