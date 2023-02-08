Sosyal yardım parası, SED, Mazot ve Gübre desteği, evde bakım parası ne zaman yatacak? Şubat 2023 zamlı Aile destek ödemesi YATTI MI, ne zaman yatacak?
Şubat ayının gelmesiyle birlikte sosyal yardım ödemelerinin ne zaman yatacağı arama motorlarında araştırılmaya başlandı. Peki, Şubat 2023 zamlı Aile destek ödemesi YATTI MI, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası, SED, Mazot ve Gübre desteği, evde bakım parası ne zaman yatacak? İL İL ÖDEME TAKVİMİ 2023!
Şubat ayı aile destek ödemeleri ve diğer yardımların ne zaman yatacağı hakkında aramalar hız kazandı. Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 10 ilin etkilendiği 7.7'lik deprem tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Bu gelişmelerin ardından sosyal yardımların yatacağı tarihte değişiklik olup olmayacağı merak edildi. Peki, Şubat 2023 zamlı Aile destek ödemesi YATTI MI, ne zaman yatacak? Sosyal yardım parası, SED, Mazot ve Gübre desteği, evde bakım parası ne zaman yatacak? İşte detaylar!
850-1.250 TL'YE YÜKSELDİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Türkiye Aile Destek Programı'nın kapsamını genişlettiklerini belirterek, "Programımızdan daha fazla vatandaşımızın istifade etmesi için mevcut bütçemiz 15 milyar TL'ye 25 milyar TL ilave ederek programımızı genişletiyoruz. Bu doğrultuda 450 TL - 600 TL olan destek tutarımızı 850 - 1.250 TL'ye yükseltiyoruz" demişti.
KİMLERE DESTEK ÖDEMESİNDEN FAYDALANAMAZ?
Aile Destek Programına başvuran kişinin;
Türk vatandaşı olmaması,
Mavi Kart sahibi olması,
Yerleşim adresinin yurt dışında olması,
18 yaşından küçük olması,
Hanesinde memur, kamu işçisi, noter veya muhtar olarak çalışan ya da yurtdışında çalışan, yurtdışı borçlanan yahut özel sandıklar kapsamında olan kişi ya da kişilerin bulunması durumlarında başvurular değerlendirmeye alınamayacaktır.