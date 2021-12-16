EYT’de kritik formül! 3 yıl düzenlemesi geliyor tam 700 bin kişiyi ilgilendiriyor! EYT’de yasası çıktı mı, 3600 prim günü...

EYT'de 5 Farklı Formül Dikkat Çekiyor

EYT'de son duruma ilişkin henüz net bir çalışma yok. Bir süre daha konuya ilişkin çalışmaların ertelendiğine dair açıklamaların gelmesinin ardından, hangi tür formüllerin uygulanabileceği sorusu ise merak edilmeye başladı.