EYT’de dikkat çeken detay! SGK tarafından otomatik yapıldı! Eğer o borcunun varsa…

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek, ikinci taksitin son ödemesi ise 31 Aralık'ta sona erecek.

Borç yapılandırma ile ilgili milyonlarca kişinin merak ettiği birçok soru var. Özellikle EYT'liler, borç yapılandırma konusunda dikkat etmeli. Eğer emeklilikte yaşa takılanların o borcu varsa emekli olamıyor. İşte Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı: