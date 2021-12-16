EYT’de dikkat çeken detay! SGK tarafından otomatik yapıldı! Eğer o borcunun varsa…
Prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında son gün 31 Aralık. Emeklilikte yaşa takılanlar prim borçları ile ilgili birçok sorunun cevabını merak ediyor. EYT'lilerin o borca dikkat etmesi gerekiyor. Eğer borçları varsa emekli olamazlar. İşte detaylar…
16.12.2021 08:49
- Son Güncelleme: 16.12.2021 08:53
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek, ikinci taksitin son ödemesi ise 31 Aralık'ta sona erecek.
Borç yapılandırma ile ilgili milyonlarca kişinin merak ettiği birçok soru var. Özellikle EYT'liler, borç yapılandırma konusunda dikkat etmeli. Eğer emeklilikte yaşa takılanların o borcu varsa emekli olamıyor. İşte Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı: