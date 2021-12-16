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Haberler Ekonomi EYT’de dikkat çeken detay! SGK tarafından otomatik yapıldı! Eğer o borcunun varsa…

EYT’de dikkat çeken detay! SGK tarafından otomatik yapıldı! Eğer o borcunun varsa…

Prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında son gün 31 Aralık. Emeklilikte yaşa takılanlar prim borçları ile ilgili birçok sorunun cevabını merak ediyor. EYT'lilerin o borca dikkat etmesi gerekiyor. Eğer borçları varsa emekli olamazlar. İşte detaylar&hellip;

16.12.2021 08:49 - Son Güncelleme: 16.12.2021 08:53
EYT’de dikkat çeken detay! SGK tarafından otomatik yapıldı! Eğer o borcunun varsa…

Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek, ikinci taksitin son ödemesi ise 31 Aralık'ta sona erecek.

Borç yapılandırma ile ilgili milyonlarca kişinin merak ettiği birçok soru var. Özellikle EYT'liler, borç yapılandırma konusunda dikkat etmeli. Eğer emeklilikte yaşa takılanların o borcu varsa emekli olamıyor. İşte Hürriyet'ten Noyan Doğan'ın konuyla ilgili yazısı:

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EYT’de dikkat çeken detay! SGK tarafından otomatik yapıldı! Eğer o borcunun varsa…

EMEKLİLİĞİ 2022'YE ERTELEYEBİLİRSİNİZ
Soru: Aralık sonunda yaşımı doldurup emeklilik hakkımı elde ediyorum. Emekliliğimi şimdi mi versem daha avantajlı olur, seneye mi bıraksam? Seneye ertelersem emekli maaşı daha yüksek hesaplanır mı? 2022'de emekli olursam nasıl bir avantajım olur? Perihan T.

EYT’de dikkat çeken detay! SGK tarafından otomatik yapıldı! Eğer o borcunun varsa…

Cevap: Sene sonuna kadar başvuruda bulunursanız bu yılın ocak ve temmuz emekli zamları emekli maaşınıza eklenecek, 2022'nin başında başvurursanız sadece yeni senenin ocak ayında zam tutarı aylığınıza eklenecek.

EYT’de dikkat çeken detay! SGK tarafından otomatik yapıldı! Eğer o borcunun varsa…

Ayrıca emekli maaşının belirlenmesinde de fark olacak. Enflasyonun yüksek olduğu dönemlerde emeklilik dilekçesinin yılbaşından sonra verilmesi daha avantajlı olabiliyor.

EYT’de dikkat çeken detay! SGK tarafından otomatik yapıldı! Eğer o borcunun varsa…

Kıdem tazminatı açısından ise gelecek sene emekli olmak daha avantajlı olacaktır, çünkü tazminatın tavanı artacak. Emekliliğinizi bir iki ay ertelemekle şimdi emekli olacağınızda alacağınız maaşı hesaplamasını yapıp öyle emekli olmanızı öneririm.

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