Toplu sözleşme zammı, ek olarak enflasyon farkı, refah payı... Emekli, memur, memur emeklisi zammında kritik rakamlar: 16'yı geçebilir!

Hem seyyanen bir artış tutarı tespit edilebilecek hem de oransal bir refah payı yapılacak. Zamlar 15 Ocak'taki ilk maaşlara yansıtılabilir. Söz konusu zam için sendika ile bakanlık yetkililerinin çalışma yapacağı duyuruldu. 2021 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 oldu. 5 aylık enflasyona göre memurların enflasyon farkı da yüzdeye göre şöyle: 7.48. Kesin oran için ise geriye yalnızca Aralık ayı verisi kaldı. 3 Ocak'ta belli olacak. Peki Aralık ayı veriler tahminleri neler?