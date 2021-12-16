Toplu sözleşme zammı, ek olarak enflasyon farkı, refah payı... Emekli, memur, memur emeklisi zammında kritik rakamlar: 16'yı geçebilir!
Zam oranlarına ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni yılın git gide yaklaşmasıyla birlikte emekli, memur, memur emekli maaşlarına yapılacak zam miktarı hakkında yeni rakamlar da gelmeye devam ediyor. Emekli ve memur zammı ile ilgili son dakika gelişmeleri haberimizde! 17.6 milyon kişi maaşının ne kadar artacağını araştırıyor. 2022 emekli ve memur zammı ile yeni maaşları için geri sayım sürerken ipuçları da gelmeye başladı. Emeklilerin beklediği enflasyon oranı ile ilgili de ipuçları geliyor. Memur ve memur emeklisine maaş zammının yanı sıra ek olarak enflasyon farklı ve refah payı müjdesi geldi.
Milyonlarca emekli, memur, memur emeklisi yılbaşını bekliyor. Yapılacak zamla ilgili kritik rakamlar gün yüzüne çıktı. Toplu sözleşme zammı, ek olarak enflasyon farkı, refah payı verilecek. Gözler 3 Ocak'ta...Büyüme oranı ve enflasyondaki yükselişle birlikte zam farkı da yüksek seviyelerde olacak. 6 aylık enflasyon oranın yüzde 11'in üzerine çıkması ve toplamda memurlara verilecek zam ve farkın yüzde 16'yı geçeceği öngörülüyor. İşte detaylar...
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MİLYONLARCA KİŞİYİ İLGİLENDİRİYOR!
Ocak ayında emekli, memur ve memur emeklilerinin maaşları yükselecek. Yeni yılda bu kişiler maaşlarına yüzde 5 zam, 2021'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark alacak. Yapılan açıklamada sosyal refah düzenlemesinin de ayarlanacağı belirtildi.
Hem seyyanen bir artış tutarı tespit edilebilecek hem de oransal bir refah payı yapılacak. Zamlar 15 Ocak'taki ilk maaşlara yansıtılabilir. Söz konusu zam için sendika ile bakanlık yetkililerinin çalışma yapacağı duyuruldu. 2021 yılının ikinci yarısında 5 aylık enflasyon yüzde 10.48 oldu. 5 aylık enflasyona göre memurların enflasyon farkı da yüzdeye göre şöyle: 7.48. Kesin oran için ise geriye yalnızca Aralık ayı verisi kaldı. 3 Ocak'ta belli olacak. Peki Aralık ayı veriler tahminleri neler?
Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki yüzde 23.85'lik 2021 yılı enflasyon tahmini de zam oranını yüzde 14,2'ye çıkardı. Anket sonucuna göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 14,2 olacak.
Milyonlarca memur ve memur emeklisine ise yüzde 5 zam ve 2021'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 3'ü aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Memur maaşlarındaki artış, ayrıca yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek. 5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 12.48 (yüzde 5 zam + yüzde 7.48 enflasyon farkı) olarak gerçekleşti.