EYT'de KISMİ EMEKLİLİK şartları az evvel açıklandı! Yaş şartsız 3600 günle emeklilik hesaplama tablosu! 3600 günden erken emeklilik müjdesi!
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı vatandaşlar ne zaman emekli olabileceklerini, emeklilik gün sayıyı hesaplama ile kolayca öğrenebilmektedirler. Emekli olacaklar için Sosyal Sigortalar Kurumu, Bağkur, memur emeklilik hesaplama tablosu için alttaki adımları takip etkeniz yeterlidir. EYT düzenlemesinin netleşmesiyle birlikte birçok detay merak edilmeye başlandı. Peki, EYT'de 3600 günden emeklilik var mı? EYT'de KISMİ EMEKLİLİK şartları neler? 3600'den emekli olan ne kadar maaş alır? İşte detaylar!
Milyonların beklediği EYT düzenlemesi için geri sayım sona erdi ve Başkan Erdoğan tüm Türkiye'ye müjdeyi duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarının hemen ardından EYT'de şartlar belli oldu. Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Peki 3600 günü olan EYT'den yararlanır mı? Kadınlarda 3600 günden emeklilik yaşı kaçtır ve şartları nelerdir? 3600 günle emeklilik hesaplama tablosu haberimizde!
EYT düzenlemesinde sona gelindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2 Milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacaktır" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:
EYT ŞARTLARI: EYT hangi tarihi kapsıyor? EYT hangi tarih öncesi ve prim şartı kaç gün?
Ülkemizdeki sosyal güvenlik sisteminin makul seviyeye getirilmesi konusunda çok adım atmış bir ülkeyiz.
Kamu bütçesinde büyük yük bindiren sosyal güvenlik sistemimizi yönetilebilir bir hale getirilmesi için çok çalıştık.
Elbette her düzenleme beraberinde yeni tartışmaları getirdi. Bunlardan biri de 1999 düzenlemesine göre emeklilikte primi doldurduğu halde yaşı bekleyen çalışanların talebidir. Prensip olarak çalıştığı dönemden daha uzun bir süre maaş almanın sürdürülebilir olmadığına inanıyoruz. Ülke ekonomimize yük bindirmemek için uzunca süre buna sıcak bakmadık.
85 milyonun geleceğini düşündüğümüz için konuyu ölçüp biçmeden taahhüt altına girmek istemedik.
Küresel krizin ülkemize etkileri sebebiyle vatandaşımızın yanında olduğumuzu asgari ücret, memur maaşı ve emekli maaşıyla gösterdik.
Bugün de emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını çözme yoluna gidiyoruz. Sistemi tartışmadan arındıracağımıza inanıyorum.
Her konuda olduğu gibi bu düzenlemeyi de milletimiz için yapıyoruz. Tekrar hatırlayacak olursak, emekli olmak için prim günü, sigortalılık süresini ve yaşı tamamlamak gerekiyor. Yaptığımız düzenlemeyle ilk iki şartı baz alıyoruz.
2 milyon 250 bin vatandaşımız emeklilik hakkına kavuşuyor
Her yıl istihdamına 1 milyon kişi ekleyen bir ülke olarak dengeyi korumayı başarıyoruz. 2 milyon 200 bin vatandaşımız da emekliliğe kavuşuyor. Hetrhangi bir yaş sınırı istenmeyecektir. BOrçlanma işlemleri de zaten başlatıldı. Yeni düzenleme ile sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları da yaptık. Hemen emekli olmak istemeyenler için ayrı bir düzenleme hazırlıyoruz.
İşveren için kredi desteği yapılacak. Her vatandaşımızın emeğine ihtiyacımız var. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için düzenleme getiriyoruz.
EYT ile ilgili düzenlemenin hal sahiplerine hayırlı olmasını diliyorum."
3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar EYT'den emekli olur mu?
3600 prim ödeme gününü dolduran kadınlar, 15 yıllık çalışma süresinin ardından emekli olma hakkını kullanabilir.
EYT ÇIKTI! EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU! Askerlik, doğum, staj ve 3600 günden kısmi emeklilik...