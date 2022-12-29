1999 ö. sigorta + 5.000-7200-9000 PRİMLE EYT'ye 1 kala emekli edilecek! Yaş şartsız SGK 2023 emeklilik TABLOSU! EYT'de A KÜMESİ kesinleşti!
Emeklilikte yaşa takılanlar heyecanla yeni düzenlemeye kilitlendi. Başkan Erdoğan tüm detayları açıklayarak, EYT'de yaş şartı olmayacağını söyledi. İşte son dakika gelişmeler...
Bugün Türkiye'nin ana gündeminde EYT meselesi yer alıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigortası olan, 20-25 yıl çalışmayla emekli edilecek. 8 Eylül 1999'da maç oynanırken kural değişmiş ve yaş şartı getirilmişti. Gözler son açıklamalara çevrilmişti. Başkan Erdoğan'dan yaş şartı olmayacağını duyurdu. Peki, Kimler EYT'den emekli olacak? İşte merak edilenler!
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde detayları kamuoyuna açıkladı.
EYT ŞARTLARI: EYT hangi tarihi kapsıyor? EYT hangi tarih öncesi ve prim şartı kaç gün?
İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
YAŞ ŞARTI YOK! HERKES İÇİN GEÇERLİ OLACAK
Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenlemeyi SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli kılıyoruz.
Bu düzenleme ilk çıktığında 5.6 milyon emekli varken bugün 13.9 milyon emekliye hizmet veren Türkiye'ye ulaştık.
Sosyal güvenlik sistemimizin aktif, pasif dengesini korumayı başarıyoruz. Emekli maaşlarında yıllar içinde yaptığımız yüksek oranlı artışlarla reel olarak bu k esimi kendi geliri ile geçinebilmesine imkan sağlayacak seviyeye çıkardık.
2.250.000 KİŞİ EMEKLİ OLACAK
Bugün 2 milyon 250 bin vatandaşımız emekli olma hakkına kavuşuyor. Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi yaş sınırı uygulanmayacaktır.
Bir kısmı hizmet birleştirme, borçlandırma işlemlerini zaten başlatmıştır. Yeni düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle sistemin mali yükünü dengeleyecek çalışmaları yaptık. Taşarondan kadroya alınanlardan hemen emekli olmayacaklar için ayrı bir geçiş düzenlemesi hazırlıyoruz.
Hazine ve Maliye Bakanlığımız bir kredi paketini devreye alıyor. Emekli olanların en azından bir kısmının çalışmaya devam edeceklerini biliyoruz.
Bu anlayışla emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlarımız için sosyal sigorta prim teşviki getiriyoruz.
Emeklilik sonrası çalışan vatandaşlarımızın bunu kayıtlı olarak sürdürmelerini sağlamaktır amacımız.
EYT'nin ülkemize, milletimize, hak sahiplerine ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum.
Hepinize sevgi, saygıyla kalbi selamlarımı sunarken 2022 artık geride kalıyor. Şimdiden 2023'ün sizler, bizler için, ülkemiz için hayırlara vesile olmasını Allah'tan diliyorum. Kalın sağlıacakla.
EYT İÇİN NE ZAMAN BAŞVURU YAPMAK GEREKİYOR?
E-Devlet üzerinden başvuru yapılabilir. Aylık bağlama sistemi bakımından normal emeklilerden bir farkı bulunmuyor. Dijital sistemi kullanmayanlar da form doldurarak evine yakın SGK müdürlüğüne teslim edebilir ya da postalayabilir. Başvuru tarihi emekli aylığını etkilemiyor.
EYT ÇIKTI! EYT ŞARTLARI BELLİ OLDU! Askerlik, doğum, staj ve 3600 günden kısmi emeklilik...
ASKERLİK VE DOĞUM DIŞINDA İŞE GİRİŞİ GERİYE ÇEKEN BORÇLANMALAR VAR MI?
Yurt dışı borçlanması, doktorların fahri asistanlıkta geçen süreleri, avukatların stajyerlikte geçen süreleri, yükseköğretim gören öğrencilerin doktora süreleri ilk çalışmadan önceyse sigorta girişimini geriye çeker. Borçlanılan süre önem taşıyor. Kişi askerliğini sigortaya girdikten sonra yaptıysa bu borçlanma geriye çekmez.