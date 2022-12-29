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Her EYT’liye emeklilik! Kim, ne zaman emekli olacak? Ne zaman yürürlüğe girecek? İlk emekli aylığı ne zaman alınacak?

Başkan Erdoğan, milyonların beklediği düzenlemeyi açıkladı. EYT'te yaş sınırı uygulanmayacağını müjdeledi. Yasa çıktığında 2 milyon 250 bin kişiye maaş bağlanacağını söyledi.

Çığıl Ön Yener
takvim.com.tr
29.12.2022 06:57 - Son Güncelleme: 29.12.2022 06:57
Her EYT’liye emeklilik! Kim, ne zaman emekli olacak? Ne zaman yürürlüğe girecek? İlk emekli aylığı ne zaman alınacak?

Emeklilikte yaşa takılanların beklediği büyük müjde geldi.

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Her EYT’liye emeklilik! Kim, ne zaman emekli olacak? Ne zaman yürürlüğe girecek? İlk emekli aylığı ne zaman alınacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca EYT'liye emeklilik yolunu açan düzenlemeyi duyurdu.

Her EYT’liye emeklilik! Kim, ne zaman emekli olacak? Ne zaman yürürlüğe girecek? İlk emekli aylığı ne zaman alınacak?

EYT düzenlemesinin uzun ve kapsamlı çalışmanın ardından tamamlandığını belirten Başkan Erdoğan, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli" dedi.

Her EYT’liye emeklilik! Kim, ne zaman emekli olacak? Ne zaman yürürlüğe girecek? İlk emekli aylığı ne zaman alınacak?

Böylece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlardan prim ve yılı tamamlayan herkese emeklilik yolu açıldı.

Her EYT’liye emeklilik! Kim, ne zaman emekli olacak? Ne zaman yürürlüğe girecek? İlk emekli aylığı ne zaman alınacak?

Başkan Erdoğan, taşeron işçilere de iyi haber verirken, kıdem tazminatları ve EYT'lilerin çalışmaya devam edebilmeleri için destek sağlayacaklarını açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

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