Her EYT’liye emeklilik! Kim, ne zaman emekli olacak? Ne zaman yürürlüğe girecek? İlk emekli aylığı ne zaman alınacak?
Başkan Erdoğan, milyonların beklediği düzenlemeyi açıkladı. EYT'te yaş sınırı uygulanmayacağını müjdeledi. Yasa çıktığında 2 milyon 250 bin kişiye maaş bağlanacağını söyledi.
29.12.2022 06:57 - Son Güncelleme: 29.12.2022 06:57
EYT düzenlemesinin uzun ve kapsamlı çalışmanın ardından tamamlandığını belirten Başkan Erdoğan, "Emeklilik hakkının kullanılması hususunda herhangi bir yaş sınırı uygulanmayacak. Yaş şartı olmadan emekliliğe imkan sağlayan düzenleme, eski sistemdeki SSK, Bağ- Kur, Emekli Sandığı ayrımı olmaksızın mevcut yapıdaki herkes için geçerli" dedi.
Böylece 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlardan prim ve yılı tamamlayan herkese emeklilik yolu açıldı.
Başkan Erdoğan, taşeron işçilere de iyi haber verirken, kıdem tazminatları ve EYT'lilerin çalışmaya devam edebilmeleri için destek sağlayacaklarını açıkladı. İşte Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları: