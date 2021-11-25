EYT'de kazançlı emeklilik formülü! EYT'liye maaş hesabı çıkıyor: Üç dönemle karara bağlanacak! 2000 öncesi, 2000- 2008 arası ve 2008'in 10. ayı... Milyonlarca fert emeklilik düzenlemesini büyük bir merakla bekliyor. Devlet EYT konusunu kapsamlı bir değerlendirme sürecine aldı ve çeşitli formüller masaya yatırılıyor. Emeklilik için yaş dışındaki şartları yerine getiren sigortalılar emekli olduklarında maaşları tüm kazançlar üzerinden üç ayrı dönem için hesaplanarak tespit edilecek. İşte formül hakkında detaylar...