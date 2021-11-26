43 ve 49 yaşında emeklilik şansı! 3600 günle nasıl emekli olunur, başvuru şartları neler? Erken emeklilik SGK başvurusu

Emeklilik konusu gündemden düşmüyor ve erken emekli olmak isteyen çalışanlar konuyla ilgili detayları son gelişmeleri yakından takip ediyor. 43 ve 49 yaşında emeklilik hayal değil ve şartların taşınması durumunda gerçek oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlanmaların yanı sıra tehlikeli mesleklerde çalışanlara hayati riskinin olmasından dolayı daha erken emeklilik hakkı veriyor. Sigorta başlangıç yılı, ödenen primler gibi detaylar da önemli. Peki 3600 günle nasıl emekli olunur, şartlar neler?