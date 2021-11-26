43 ve 49 yaşında emeklilik şansı! 3600 günle nasıl emekli olunur, başvuru şartları neler? Erken emeklilik SGK başvurusu
Milyonlarca çalışanın en büyük hayallerinden biri emekli olarak yaşlılığında rahat bir hayat sürmektir. Erken emeklilik için askerlik ve doğum borçlanmalarının yanı sıra bazı durumlarda da Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından onay verilebiliyor. Özellikle 3600 günle nasıl emekli olunur, şartlar neler? Sorusunun yanıtı ekonomi gündeminde merakla araştırılanlar arasında yer alıyor. 43 ve 49 yaşında emeklilik mümkün peki bunun için SGK erken emeklilik amacıyla başvuru şartları nelerdir? İşte konuya dair tüm detaylar!
Emeklilik konusu gündemden düşmüyor ve erken emekli olmak isteyen çalışanlar konuyla ilgili detayları son gelişmeleri yakından takip ediyor. 43 ve 49 yaşında emeklilik hayal değil ve şartların taşınması durumunda gerçek oluyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borçlanmaların yanı sıra tehlikeli mesleklerde çalışanlara hayati riskinin olmasından dolayı daha erken emeklilik hakkı veriyor. Sigorta başlangıç yılı, ödenen primler gibi detaylar da önemli. Peki 3600 günle nasıl emekli olunur, şartlar neler?
43 YAŞINDA EMEKLİLİK MÜMKÜN MÜ?
Bir vakitdir emeklilikte yaşa takılanları, erken emekliliği tartışıyoruz. Yapılan incelemeler işaret ediyor ki, çalışanların fazlalığı bir an evvel emekli olmayı düşünüyor. Emekli olduktan sonra çalışmaya devam edilip, edilmemesi ise ayrı bir konu.
Belli mesleklerde çalışanlar amacıyla mümkün. Sosyal güvenlik sistemi tehlikeli ve ağır işlerde çalışanlara bu hakkı, yani erken emeklilik hakkını tanıyor.
Daha açık şu şekilde anlatayım; ağır ve riskli işlerde çalışanların başka çalışanlara göre daha erken emeklilik hakkı bulunuyor. Fiili hizmet vakti zammı da bu mesleklere uygulanıyor.