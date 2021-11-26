Memur, SGK-SSK, Bağkur'lu, part-time çalışan, geçmişte çalışıp ara veren... Ayda bin 444 TL'ye emeklilik yolu açıldı! Milyonlara büyük fırsat!
Milyonlara büyük fırsat! Ayda bin 444 TL'ye emeklilik yolu açıldı! Memur, SGK-SSK, Bağkur'lu, part-time çalışan, geçmişte çalışıp ara veren... Primi eksik olanlar ile çalışma imkanı bulamayanlara, emeklilik yolunu açılıyor. Bunun için aylık bin 144 lira prim yatırmak yetiyor. Peki, isteğe bağlı sigorta ile emeklilikten kimler faydalanabilir? Memurluktan ayrılanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabilir mi? Ayda 30 günden az çalışanlar kalan süreyi bu sigortayla tamamlayabiler mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı...
Emeklilik için geri sayım yapan milyonlarca kişiye büyük fırsat duyuruldu. Primi eksik olanlar, çalışmayanlar, malullük, yaşlılık aylığı almayan, geçmişte çalışıp ara verenler gibi birçok kişiye ayda 1.144 lira ödeyerek emekli olma kapısı açıldı. Aynı zamanda memurluktan ayrılana da bu fırsat sunuluyor. Bunun için aylık bin 144 lira prim yatırmak yetiyor. İsteğe bağlı emeklilik için en az 5400 günlük prim gün ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, isteğe bağlı sigorta ile emeklilikten kimler faydalanabilir? Memurluktan ayrılanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabilir mi? Ayda 30 günden az çalışanlar kalan süreyi bu sigortayla tamamlayabiler mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı...
Eksik prim günlerini tamamlayıp emekli olabilir, emekli maaşı alabilir, sağlık hizmetinden yararlanılabilir. Bu yıl için isteğe bağlı sigortada en düşük prim bin 144 lira olarak ödenirken, 5400 prim günüyle emekli olma imkânı bulunuyor. Belirli bir süre memur olarak çalışanlar gerekli koşulları sağlamaları durumunda isteğe bağlı iştirakçi olarak primlerini ödeyerek emekli sandığı mensubu olarak emekli olabilir.
İsteğe bağlı sigortada başlangıç tarihi Mayıs 2008 ve sonrasına denk gelenlerin emeklilik için 63 yaşını doldurması gerekiyor. İsteğe bağlı sigorta yaptırarak emekli olma konusunda merak edilen soruların yanıtları şöyle:
İsteğe bağlı sigorta nedir, kimler yaptırabilir?
Kişilerin isteğe bağlı olarak prim ödeyerek uzun vadeli sigorta kollarına ve genel sağlık sigortasına tabi olmalarını sağlayan sigorta uygulamasıdır.