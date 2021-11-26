Memur, SGK-SSK, Bağkur'lu, part-time çalışan, geçmişte çalışıp ara veren... Ayda bin 444 TL'ye emeklilik yolu açıldı! Milyonlara büyük fırsat!

Emeklilik için geri sayım yapan milyonlarca kişiye büyük fırsat duyuruldu. Primi eksik olanlar, çalışmayanlar, malullük, yaşlılık aylığı almayan, geçmişte çalışıp ara verenler gibi birçok kişiye ayda 1.144 lira ödeyerek emekli olma kapısı açıldı. Aynı zamanda memurluktan ayrılana da bu fırsat sunuluyor. Bunun için aylık bin 144 lira prim yatırmak yetiyor. İsteğe bağlı emeklilik için en az 5400 günlük prim gün ödemesi yapılması gerekiyor. Peki, isteğe bağlı sigorta ile emeklilikten kimler faydalanabilir? Memurluktan ayrılanlar da isteğe bağlı sigorta yaptırabilir mi? Ayda 30 günden az çalışanlar kalan süreyi bu sigortayla tamamlayabiler mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtı...