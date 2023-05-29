EYT'de kademeli emeklilik için net çizelge! 2000 s. emeklilik, 5000 prim - 50-55 yaş + yıl (kesenek) şartları değişti! Tablo değişti, Çıraklık sigortası, Bağkur tescil affı...
EYT sonrası milyonlarca kişi emeklilik hakkına sahip oldu. Önümüzdeki dönemde de Bağkur'lular ve kadınlar için yeni düzenlemeler gündeme gelecek. EYT'yi çok az farkla kaçıranlar için ise kademeli emeklilik sistemi konuşuluyor. 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olmuş bir kişi EYT'li olarak emekli olurken, 1 gün sonra (9 Eylül 99) ya da 5 yıl sonra 2000 yılında, 2001 yılında sigortalı olmuş biri ise daha geç emekli oluyor. Bunun önüne geçmek için de düzenleme bekleniyor. İşte yeni emekliliğe dair merak edilenler...
29.05.2023 13:52 - Son Güncelleme: 29.05.2023 13:52
Yeni emeklilik reformu ile birlikte EYT sonrası kapsam genişliyor. Öncelikle küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Bu gelişme sonrası EYT'yi az farkla kaçıranlar için kademeli emeklilik konusu da gündeme geldi. Yaş şartının indirilmesi için çalışmalar konuşuluyor. İşte tüm detaylar...
Önümüzdeki dönemde Meclis'e taşınacak yeni emeklilik reformu ile küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek.
Bağ-Kur'lunun prim yükü düşecek. Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı prim ödeyenlerin de kapsama alınması bekleniyor.