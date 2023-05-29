EYT'de kademeli emeklilik için net çizelge! 2000 s. emeklilik, 5000 prim - 50-55 yaş + yıl (kesenek) şartları değişti! Tablo değişti, Çıraklık sigortası, Bağkur tescil affı...

Yeni emeklilik reformu ile birlikte EYT sonrası kapsam genişliyor. Öncelikle küçük esnafın, çiftçilerin aralarında yer aldığı 1 milyon Bağ-Kur'lunun emeklilik için prim gün şartı 9000'den 7200'e çekilecek. Bu gelişme sonrası EYT'yi az farkla kaçıranlar için kademeli emeklilik konusu da gündeme geldi. Yaş şartının indirilmesi için çalışmalar konuşuluyor. İşte tüm detaylar...