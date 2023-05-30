BİM 30-31 Mayıs aktüel ürünler kataloğu! Fiyat listesi güncellendi! Kahvaltılık çeşitleri... BİM KATALOG! Seçimden sonra dev indirim başladı!
BİM, müşterilerine uygun fiyatlarla kaliteli ürünleri sunma konusunda uzun zamandır liderlik eden bir marka olarak bilinmektedir. Her hafta düzenli olarak yayımladığı aktüel ürünler kataloğu ile müşterilerine çeşitli indirimler sunmaktadır. 30, 31 Mayıs tarihleri için hazırlanan BİM aktüel ürünler kataloğu ve 2 Haziran kataloğu da merakla beklenen yeni indirimli ürünleri içermektedir. İşte, BİM'in yeni ürünleri.
30.05.2023 09:30 - Son Güncelleme: 30.05.2023 09:30
BİM'in yeni indirimli ürünleri açıklandı. 29,30,31 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu ve 2 Haziran kataloğu yayımlandı. İşte BİM'in yeni ürünleri...
👉BİM 29-30-31 MAYIS, 1-2 HAZİRAN 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU