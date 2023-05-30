%85,69 ek zam + 5.000 TL seyyanen ödeme şekillendi! Emekliye memura 3'ü 1 arada zam açıklandı! TÜİK 6 aylık enflasyon + refah payı farkıyla nihai tablo! 7.500, 8.000, 11.800 TL alanlar...

Emekli ve memur maaşlarında rekor artışlar geliyor. Temmuz ayına az bir zaman kala, enflasyon farkının yanında refah payı ve seyyanen artışla birlikte yeni zam hesabı yapılmaya başlandı. Emekli ve memura gelecek olan 3'lü zammın detayları da böylelikle ortaya çıktı. Aynı zamanda düşük memur maaşı 22 bin TL düzeyine çekilecek. Üzerinde maaş grupları için de Temmuz zammı ve refah payı artışı için ince ayar yapılması bekleniyor. Peki, Temmuz'da emekli ve memur maaşları ne kadar, kaç TL olacak? İşte yeni tablo...