EYT’de her şey sil yeni baştan! 39-42-44 yaş + 3600, 7000, 9000 primle emeklilik ve tazminat hesaplama TABLOSU geldi! EYT’liye en düşük 12.500 TL...

Emekli olabilmek için yaş gününü doldurmayı bekleyen vatandaşlar için yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediliyor. EYT düzenlemesi için son aşamaya girildi. Aralık ayında tamamlanması beklenen yasa ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıkmaya devam ediyor. Birçok EYT'li kıdem tazminatı hakkını da merak ediyor. Emeklilik için prim ve yılını tamamlayanlar kendi isteği ile ayrılarak tazminatını alabiliyor. İşte EYT son durum ve hesaplamalar!