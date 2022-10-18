Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları
Milyonlarca çalışan kıdem tazminatını artırmanın formüllerini arıyor. Kıdem tazminatı hesaplanırken çalışanın son brüt maaşına bakılıyor. Brüt maaş hesaplanırken ek ödemeler de dikkate alınıyor. Yıllık izin ücreti, hafta tatili ücreti, doğum yardımı, ölüm yardımı, fazla mesai ücreti, harcırah, teşvik ikramiyesi, bir defalık verilen ikramiyeler, iş arama yardımı, izin harçlığı kıdem tazminatının hesaplanmasında esas alınamayan ödemelerdir. Ancak bunu yaparsanız kıdem tazminatını artırabilirsiniz. İşte Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem'in Yeni Asır'daki yazısı
Kıdem tazminatı hesaplamasında hangi ödemeler dikkate alınır hangileri alınmaz? Açıklarsanız sevinirim. Gülçin ÇAKIR
Kıdem tazminatı kişinin son brüt ücreti ile çalıştığı süre çarpılarak bulunur. Her yıl için 30 günlük brüt ücret hesaplanır.
Kalan ay ve günler de ayrıca hesaba katılır. Ancak kıdem tazminatı hesabında kullanılan brüt maaşı artırmak mümkün.
Bunun için düzenli olarak ödenen paralar hesaba katılır.
Primler satışa bağlı ise kesinlik ve devamlılık arz etmeyen niteliğe sahip oldukları için giydirilmiş ücretin hesaplamasında kullanılmaz. Ancak devamlılık arz etmesi koşuluyla ikramiye ve primler giydirilmiş ücrete dâhil edilir. Devamlılık demek, herhangi bir kritere bağlı olmadan sürekli ya da belli periyotlarda sabit tutarlarda ödenen ödemeler demektir.
Sadece satış yapıldığında alınan primler, hedef tutulduğunda ödenen ödüller, performansı belli bir sınırı aştığında alınan ek ödemeler, hangi isimle anılırsa anılsın sürekli ödeme kabul edilmeyecektir.
SON 1261 GÜNE DİKKAT
Ben 1996 yılında Bağ- Kur'a başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK ödemem var. Son iki yıldır da isteğe bağlı ödedim. İsteğe bağlı ödemem ya da Bağ-Kurlu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? (İsmi saklı)
Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit edilecekse son yedi yıl en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur.