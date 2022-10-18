Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İşte kıdem tazminatını artırmanın yolları

SON 1261 GÜNE DİKKAT

Ben 1996 yılında Bağ- Kur'a başladım. 2001 yılına kadar ödedim. Daha sonra SSK kapsamında çalışmaya başladım. Parça parça da olsa yaklaşık 8 yıllık SSK ödemem var. Son iki yıldır da isteğe bağlı ödedim. İsteğe bağlı ödemem ya da Bağ-Kurlu olarak ödemem SSK'dan emekli olmama engel mi? (İsmi saklı)

Sigortalının farklı yasalara tabi sigortalı çalışması varsa ve hangi kurumdan emekli olacağı tespit edilecekse son yedi yıl en fazla nereye prim ödemişse o kurumdan emekli olur.