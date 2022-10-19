Bu meslekleri yapıyorsanız işiniz hazır! 4 bin Euro maaş! 20-40 yaş arası kaynak, montaj, şoför... Yurt dışında tahsilsiz işe alım müjdesi!
Yurt dışında çalışma imkanı arayan vatandaşlar 'Yurt dışına çalışmak için nasıl çıkarım? Hangi ülkede işçi alımı var? Yaptığım meslekle yurt dışında hangi ülkede iş bulabilirim?' gibi soruların yanıtlarını arıyor. Almanya, İngiltere, Katar gibi ülkeler belirli dönemlerde işçi alım ilanı yayımlıyor. Son yıllarda özellikle kaynak, montaj, şoför, konstrüksiyon, aşçı, yaşlı- hasta bakıcı, su tesisatçılığı, garsonluk, tır şoförlüğü, hemşire, yuva eğitmeni gibi mesleklerde binlerce kişi işe alındı.
Yurt dışında çalışmak isteyen vatandaşlar güncel iş ilanlarını araştırıyor. Almanya, Danimarka, İngiltere, Amerika, Katar ve diğer ülkelerde çalışma hayali kuranlar özel kariyer şirketlerinin yurt dışı iş ilanlarını yakından takip ediyor. 4 bin Euro gibi maaşla iş bulmak için o meslekleri yapıyor olmanız gerekiyor! Peki başvuru şartları neler? İşte detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz...
Son dönemlerde işsizlik seviyesinin yukarıya çıktığı Almanya, çalışacak işçi bulmakta çok zorlanıyor. Bunun için yurt dışı istihdam kapısını aralayan ülkeye işçi alacağı duyuruldu.
Almanya nitelikli işçi açığını kapatabilmek için değişikliğe gidilen göç yasasıyla Alman hükümeti bireylerin iş bulmasını kolaylaştıracak fırsat kart hazırlıyor.
Hali hazırda iş arayanlar için Almanya'nın bir vize seçeneği mevcut.
Fırsat kartı ise Almanya'da iş bulmak isteyenler için; onaylanmış bir iş teklifi olmasa da Almanya'ya gelmelerine izin verecek çok daha kolay ve hızlı bir sistem olacak.