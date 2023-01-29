EYT'de gözler yarında! Teklif Meclis'e geliyor... İlk maaş ne zaman yatacak? Taslakta neler var?
Son dakika EYT haberleri | Milyonlarca kişinin emekli olmasını sağlayacak EYT düzenlemesi Meclis'e geliyor. Yarın sunulacak taslak sonrası EYT'nin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca kişi ilk maaşını almak için geri sayıma başlayacak. Peki kimler EYT kapsamında olacak? EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Staj ve çıraklık süresi EYT'ye etki edecek mi? İşte EYT ile ilgili tüm detaylar...
AK Parti'li kurmaylar, bakanlık yetkilileriyle teklif metni üzerinde son rötuşları yaptı. Hafta başında teklifi sunmak üzere hazırlıklar tamamlandı.
Düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.
Teklifinin Şubat ayında yasalaştırılması, EYT'lilerin ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.
MİLYONLARCA KİŞİ EMEKLİ OLACAK
2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.
EYT'LİLERİN MAAŞI NE ZAMAN YATACAK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakano Vedat Bilgin dün A Haber'de EYT'ye ilişkin flaş bir açıklama yapmıştı. Bakan Bilgin, "EYT'lilerin ilk maaşı 1 Mart'ta ödenmesini bekliyoruz. Buna hazırlıklarımızı yaptık. Sarkma olmaz ama daha erken olabilir. Süreç Meclis'in iradesinde." ifadelerini kullandı.
TASLAK METİN İMZAYA AÇILMIŞTI
Emeklilikte Yaşa Takılanlarla ilgili taslak metin hazırlandı. Milletvekillerine yapılan sunumdan sonra son şekli verilecek taslak TBMM'ye sunulmuştu.
EYT düzenleme teklifi 25 Ocak'ta Meclis'te imzaya açılmıştı.