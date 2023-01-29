EYT’de gözler yarında! Teklif Meclis’e geliyor... İlk maaş ne zaman yatacak? Taslakta neler var?

AK Parti'li kurmaylar, bakanlık yetkilileriyle teklif metni üzerinde son rötuşları yaptı. Hafta başında teklifi sunmak üzere hazırlıklar tamamlandı.

Düzenlemenin Meclis'teki ilk adresi Plan ve Bütçe Komisyonu olacak. Daha sonra Genel Kurul'da ele alınacak.

Teklifinin Şubat ayında yasalaştırılması, EYT'lilerin ilk maaşlarının da mart ayında ödenmesi planlanıyor.

MİLYONLARCA KİŞİ EMEKLİ OLACAK

2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin kişi yararlanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek.