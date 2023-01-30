5000*7200 prim+ 20-25 yıl şartıyla EYT kartı açılacak! EYT'de 5 MADDELİK YASA TAMAM! 2000-2008 arasına 3600 formülü! Staj, prim...
EYT için tüm gözler Meclis'e çevrilmiş durumda. Pazartesi günü TBMM'ye sunulacak olan EYT yasa teklifi 5 maddeden oluşuyor. Aynı zamanda EYT yasa teklifinin ilk maddesinde, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlar için sosyal sigorta prim teşviki de yer alıyor. Peki, EYT ne zaman yürürlüğe girecek? İşte tüm detaylar...
EYT düzenlemesi için geri sayım sona eriyor. Yaşa Takılanlar'ın emekli olma yolunu açacak 5 maddelik yasa teklifi tamamlandı. Pazartesi günü Meclis Başkanlığı'na sunulacak. Heyecanla beklenen EYT dosyasının iki maddesi yürütme ve yürürlülük, kalan 3 maddesi de düzenlemeyi oluşturuyor. Bundan sonraki aşamada ise yasalaşma süreci başlayacak. Düzenlemeden ilk aşamada 2 milyon 250 bin kişi faydalanacak. EYT'de yaş sınırı aranmayacak. 8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar için, Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur ayrımı gözetilmeyecek. Peki, EYT emeklilik dilekçesi ne zaman verilecek? EYT'liler ne kadar maaş alacak? İşte tüm detaylar...
Pazartesi günü TBMM'ye sunulması beklenen EYT yasa teklifi ilk aşamada 8 madde olarak hazırlandı. AK Parti, EYT ile ilgili 5 maddelik yasa teklifi çalışmasını tamamladı. Edinilen bilgilere göre, pazartesi günü sunulması beklenen EYT yasa teklifinin iki maddesini yürütme ve yürürlük, kalan 3 maddesini ise düzenlemeyi oluşturuyor.
5 MADDEYE DÜŞÜRÜLDÜ!
AK Parti grubu ocak ayının başından itibaren EYT konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri ile sık sık bir araya geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 10 gün önce AK Parti Genel Merkezi'nde gruba bir sunum yaptı. Sonrasında AK Parti grubu, EYT taslağını yasa teklifine dönüştürmek üzere çalışmalara başladı. Edinilen bilgilere göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından önceki gün AK Parti grubuna verilen EYT yasa teklifi ilk aşamada 8 madde olarak hazırlandı. Ancak, daha sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Yasada sadece EYT ile ilgili düzenlemeler yer alsın" talimatının ardından bu maddeler 5'e düşürüldü.
İŞTE TEKLİFİN MADDELERİ
EYT yasa teklifinin ilk maddesinde, emekli olduktan sonra sosyal güvenlik destek primi ödeyerek çalışmaya devam edecek vatandaşlar için sosyal sigorta prim teşviki yer alıyor.