Fark yüzde 57'yi bulacak! Emekliye %27 EK ZAM! SSK, BAĞ-KUR'luya 8 bin 35 TL kök MAAŞ! 5.500,6.000,7.000 TL aylık alanlar...

Ocak ayında memur ve emekli zammı %30'a ulaştı. Buna göre en düşük emekli aylığı 5.500 TL'yi buldu. Memur emeklisine ise hem yüzde 30 hem de ek gösterge farkı yansıtıldı. Öte yandan EYT'liler için de maaş hesabı yapılmaya başlandı.Yaşa takılanlara emeklilik ile maaştan kıdem tazminatı ve izin parasına, promosyondan ikramiyeye kadar 7 kazancın yolu açılacak. Öte yandan emeklilerin %57'lik zam talebi gündeme geldi. Söz konusu talep hayata geçerse emekli maaşlarının 8.000 TL üzerinde olacak. Peki, emekliye memura ek zam gelecek mi? İşte tüm detaylar...