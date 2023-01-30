Fark yüzde 57'yi bulacak! Emekliye %27 EK ZAM! SSK, BAĞ-KUR'luya 8 bin 35 TL kök MAAŞ! 5.500,6.000,7.000 TL aylık alanlar...
Ocak ay emekli memur için kazanç ayı niteliğinde oldu. Emeklilerin taban aylığı 5.500 TL'ye çıkarken, emekli memurlara ise ek gösterge artışıyla çifte ödeme sağlandı. Öte yandan emeklilerin maaşına ek %27 zam talebi oluştuğu ileri sürüldü. Peki, emekliye memura ek zam yapılacak mı? İşte detaylar...
Ocak ayında memur ve emekli zammı %30'a ulaştı. Buna göre en düşük emekli aylığı 5.500 TL'yi buldu. Memur emeklisine ise hem yüzde 30 hem de ek gösterge farkı yansıtıldı. Öte yandan EYT'liler için de maaş hesabı yapılmaya başlandı.Yaşa takılanlara emeklilik ile maaştan kıdem tazminatı ve izin parasına, promosyondan ikramiyeye kadar 7 kazancın yolu açılacak. Öte yandan emeklilerin %57'lik zam talebi gündeme geldi. Söz konusu talep hayata geçerse emekli maaşlarının 8.000 TL üzerinde olacak. Peki, emekliye memura ek zam gelecek mi? İşte tüm detaylar...
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 4 Ocak 2023'te açıklanan 2022 yılı son enflasyon verisinin açıklanmasıyla memur ve emeklilerin alacağı zam oranı da belli oldu.
Her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirlenen memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek ortaya çıkmış oldu.