EYT'de FİNALE SON 1! 2.520 gün statü bildirimi + KOD-8 çıkışına dikkat! EYT'liye emeklilik butonu açıldı: SGK'ya dilekçe vermeniz yeterli! Adım adım işlemler...
Milyonların merakla beklediği EYT yasa teklifi bugün Meclis'e sunuluyor. 5 maddelik taslak oluşturuldu. Yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişi emeklilik hakkını elde edecek. Bu kapsamda sıradaki süreç, emeklilik başvuru işlemleri ve maaş hesaplaması merak edilip araştırmaya başladı. Haberimizde EYT'lilerin dikkat etmesi gereken unsurlara ve adım adım emeklilik işlemlerine yer verdik. Peki, EYT'liler ilk maaşını ne zaman alacak? Emeklilik hesabı nasıl yapılacak? İşte tüm detaylar...
Artık EYT yasası için çok az bir zaman kaldı. Emekli olmayı bekleyenler adım adım yapacakları işlemleri ve dikkat etmesi gereken hususları araştırıyor. Emekli başvuruları ve dilekçeleri için araştırmalar hız kazandı. İşte tüm merak edilenler haberimizde...
Yaş sınırı olmadan prim gün ve yılını dolduran, 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan milyonlarca kişiye emeklilik hakkı veren yasa teklifi bugün Meclis'e sunuluyor.
SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?
Teklif Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Meclis Genel Kurulu'nda oylanarak yasalaşacak ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasına sunulacak. Yürürlüğe girmesinin ardından da emeklilik başvuruları başlayacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu, emeklilik başvuru işlemlerinin hızlı ve hatasız tamamlanması için yoğun bir mesai yürütürken, EYT'liler için 10 kritik adım bulunuyor.