EYT'de FİNALE SON 1! 2.520 gün statü bildirimi + KOD-8 çıkışına dikkat! EYT'liye emeklilik butonu açıldı: SGK'ya dilekçe vermeniz yeterli! Adım adım işlemler...

Artık EYT yasası için çok az bir zaman kaldı. Emekli olmayı bekleyenler adım adım yapacakları işlemleri ve dikkat etmesi gereken hususları araştırıyor. Emekli başvuruları ve dilekçeleri için araştırmalar hız kazandı. İşte tüm merak edilenler haberimizde...