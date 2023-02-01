Uzman isim uyardı! Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...

Fed'in faiz kararını açıklamasına bir gün kala altın fiyatları destek civarlarını test etmeye yöneldi. Ons ve gram altın gerilemeye devam etmekte. Ons altın fiyatları düşüş grafiği sergilemeye başladı. Bugün Fed'in faiz kararı amacıyla toplantıya başlayacak olması sebebiyle ons altın fiyatları 1900 dolar oranına doğru düşüşe geçti. Fed 1 Şubat 2023 tarihinde faiz kararını açıklayacak. Dün 1933 dolar civarında prosedür gören ons altın şu sıralar 1917 dolardan prosedür görüyor. Analistler ons altının 1905 dolara kadar gerileme gerçekleştirebileceğini öngörüyorlar.