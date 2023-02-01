Uzman isim uyardı! Altın fiyatları şoktan şoka sokacak! 1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı...
1 gr altın ve 14-18 ve 22 ayar bilezik gram fiyatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Altın fiyatları en önemli yatırım araçları arasında başı çekiyor. Bu anlamda yapılan yorumlar ve haberler oldukça ilgi görüyor. Ons altın fiyatları 1800 dolar seviyesinin üzerinde tutunmaya çalışırken; fiyatlar üzerinde Fed'in para politikası ve jeopolitik gerilimler etkili olacak.
Fed'in faiz kararını açıklamasına bir gün kala altın fiyatları destek civarlarını test etmeye yöneldi. Ons ve gram altın gerilemeye devam etmekte. Ons altın fiyatları düşüş grafiği sergilemeye başladı. Bugün Fed'in faiz kararı amacıyla toplantıya başlayacak olması sebebiyle ons altın fiyatları 1900 dolar oranına doğru düşüşe geçti. Fed 1 Şubat 2023 tarihinde faiz kararını açıklayacak. Dün 1933 dolar civarında prosedür gören ons altın şu sıralar 1917 dolardan prosedür görüyor. Analistler ons altının 1905 dolara kadar gerileme gerçekleştirebileceğini öngörüyorlar.
Fed toplantısından çıkacak faiz kararı ve ardından Fed Başkanı Jerome Powell'ın vereceği mesajlar altın amacıyla kritik olacak. Powell'ın güvercin ifadeler kullanması altın amacıyla pozitif tesir edebilir.
Gram Altın Hızlı Değer Kaybetti
Gram altın fiyatları düşüşünü sürdürüyor. Ons altındaki düşüşe paralel olarak gerileyen gram altın güne 1161 liradan başladı. Gün içerisinde en düşük 1157 lira, en yüksek de 1165 lira civarını gördü. Şu sıralar gram altın 1160 liradan prosedür görüyor.