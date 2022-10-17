EYT'de dört ayaklı ERKEN EMEKLİLİK FORMÜLÜ! 1992-1999 sigorta girişi 4A, 4B, 4C SGK, Bağ-Kurlu herkesi ilgilendiriyor...
8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 sene sigortalı olma gününü tamamladıklarında yaş şartından emekli olabiliyor. Primi yetersiz olanlarda yaştan emekli olma koşulu ise, işe giriş tarihine göre değişiklik gösteriyor. Erken emeklilik hayali kuran milyonlarca kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte EYT'de son durum ve konu hakkında merak edilenler...
EYT'SİZ ERKEN EMEKLİLİK FIRSATI!
Emekli olmak çalışma yılını ve primini dolduran tüm çalışanların yasal hakkı. Emekli olmak için yasada yer alan bazı şartları taşımak gerekiyor. Yasada belirlenen bu şartları yerine getirenlere emekli olmak için fırsat doğuyor ancak yapılan bazı değişiklikler çalışanların önüne engel olarak çıkıyor. Prim gün sayısı ve sigortalı olma gününü tamamlayan ancak yaşa takılan çalışanlar emekli olamıyor. Milyonlarca çalışanın madur olmasına neden olan bu durumla alakalı EYT yasa çalışmaları sürüyor.
8 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlar 3600 günle 15 sene sigortalı olma gününü tamamladıklarında yaş şartından emekli olma hakkı kazanıyor. Eylül 1999 ve öncesi sigorta başlangıcına sahip olanlar 15 yıllık hizmet süresi, 3.600 prim gününü tamamladığında emekliliğe hak kazanan çalışan kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılabilir.
Yasada belirlenen hizmet süresi ve prim gününü dolduran çalışanın kıdem tazminatını talep ederek işten ayrılması mümkün. Nasıl mı? Söz konusu çalışan; Mayıs 2002 tarihinde 15 yıllık sigortalılık süresini dolduran kadın çalışan 50, erkek de 55 yaşında emekli aylığına hak kazanıyor. 3600 gün yaşlılık, ölüm, malullük sigortaları primi ödeyenler istekleri halinde emekli olabiliyor.