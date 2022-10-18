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Haberler Ekonomi e-Devlet üzerinden başvurular yapılacak! PTT'den 700 TL yardım ödemesi! Aile Bakanlığı duyurdu: TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

e-Devlet üzerinden başvurular yapılacak! PTT'den 700 TL yardım ödemesi! Aile Bakanlığı duyurdu: TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Dar gelirli ailelere sosyal yardımlarda kış aylarına girilirken PTT aracılığıyla 700 lira gıda veya barınma desteğinin yanı sıra kömür yardımı da yapılıyor. Peki, 700 TL gıda yardımı var mı, olacak mı? Gıda yardımı başvuru şartları...

takvim.com.tr
18.10.2022 10:21 - Son Güncelleme: 18.10.2022 10:22
PTT’den 700 TL yardım ödemesi! e-Devlet üzerinden başvurular yapılacak! Aile Bakanlığı duyurdu: TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Maddi durumu yaşam standatlarının altında kalan vatandaşlar aylık olarak yardım parası alıyor. Muhtaç ailelere yapılan yardımların en önemli kısmı ise bakanlıklar tarafından yapılıyor. Aile Bakanlığı tarafından başvuruları onaylanan sosyal yardımlar için detaylar merak ediliyor. İşte 700 TL ve diğer yardımlara ilişkin merak edilenler!

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PTT’den 700 TL yardım ödemesi! e-Devlet üzerinden başvurular yapılacak! Aile Bakanlığı duyurdu: TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

GIDA YARDIMI

Gıda yardımı esas olarak ihtiyaç sahibi ailelerin gıda ve giyim gibi yaşamsal ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olarak verilir. Gıda yardımları başta Ramazan ve Kurban Bayramları olmak üzere özel durumlarda dönemsel periyotlarda da ödenir.

PTT’den 700 TL yardım ödemesi! e-Devlet üzerinden başvurular yapılacak! Aile Bakanlığı duyurdu: TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

Gıda yardımı şartları arasında başvuru yapan kişilerin 18 yaşından büyük ve ihtiyaç sahipliği durumunun tespit edilmesi gerekir. Muhtaçlık durumu ise hane içinde kişi başına düşen geliri net asgari ücretin 1/3'ünden az olması halinde söz konusu olur. Gıda yardımı ödemesi ise bakanlığa bağlı olarak oluşturulan mütevelli heyetince belirlenir.

PTT’den 700 TL yardım ödemesi! e-Devlet üzerinden başvurular yapılacak! Aile Bakanlığı duyurdu: TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

700 TL GIDA VE ERZAK YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI

- T.C. vatandaşı olmak
- Herhangi bir şekilde geliri olmamak

PTT’den 700 TL yardım ödemesi! e-Devlet üzerinden başvurular yapılacak! Aile Bakanlığı duyurdu: TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

- Düzensiz ve yetersiz geliri olanlar
- Çalışmaya engel bir durumu bulunanlar
- Muhtaçlık sınırı altında yaşayanlar

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