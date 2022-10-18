e-Devlet üzerinden başvurular yapılacak! PTT'den 700 TL yardım ödemesi! Aile Bakanlığı duyurdu: TC sonu 2,4,6,8 olanlar...

İhtiyaç sahibi vatandaşlara yardım ödemeleri yapılmaya devam ediliyor. Maddi durumu yaşam standatlarının altında kalan vatandaşlar aylık olarak yardım parası alıyor. Muhtaç ailelere yapılan yardımların en önemli kısmı ise bakanlıklar tarafından yapılıyor. Aile Bakanlığı tarafından başvuruları onaylanan sosyal yardımlar için detaylar merak ediliyor. İşte 700 TL ve diğer yardımlara ilişkin merak edilenler!