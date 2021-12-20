EYT'de dikkat çeken SGK tafsilatı! Yaşa takılanlar bunu yapmazsa emekli olamıyor! Geç kalan yanar! 11 gün içinde... . Emeklilikte yaşa takılanlar yaş şartına bakmadan emekli olmak istiyor. Hükümet tarafından EYT ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ancak EYT'lilerin göz ardı ettiği bir husus var. SGK yapılandırma kapsamında EYT'liler için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Eğer emeklilikte yaşa takılanların o borcu kapanmazsa emekli olamıyor, yasa çıksa da yararlanamıyor. İşte dikkat edilmesi gereken SGK detayı...