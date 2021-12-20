EYT'de dikkat çeken SGK tafsilatı! Yaşa takılanlar bunu yapmazsa emekli olamıyor! Geç kalan yanar! 11 gün içinde...
Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) olan prim borcunu yapılandıranlar için ikinci taksitli ödeme süresi bu ay sona eriyor. Prim borçları, GSS borçları ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında son tarih 31 Aralık. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar prim borçları ile ilgili birçok sorunun yanıtını merak edip araştırıyordu. Yapılandırma kapsamında EYT'liler için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Eğer emeklilikte yaşa takılanların o borcu kapanmazsa ne yazık ki emekli olamıyor. Yani EYT çıksa dahi yararlanma imkanınız olmuyor. İşte EYT'lilerin dikkat etmesi gereken hususlar...
EYT'de dikkat çeken SGK tafsilatı! Yaşa takılanlar bunu yapmazsa emekli olamıyor! Geç kalan yanar! 11 gün içinde... . Emeklilikte yaşa takılanlar yaş şartına bakmadan emekli olmak istiyor. Hükümet tarafından EYT ile ilgili çalışmalar sürüyor. Ancak EYT'lilerin göz ardı ettiği bir husus var. SGK yapılandırma kapsamında EYT'liler için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. Eğer emeklilikte yaşa takılanların o borcu kapanmazsa emekli olamıyor, yasa çıksa da yararlanamıyor. İşte dikkat edilmesi gereken SGK detayı...
Prim borçları, genel sağlık sigortası borçları ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasında son gün 31 Aralık. Emeklilikte yaşa takılanlar prim borçları ile ilgili birçok sorunun cevabını merak ediyor. EYT'lilerin o borca dikkat etmesi gerekiyor. Eğer borçları varsa emekli olamazlar.
Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) 1 milyon 190 bin kişi, toplam 61 milyar liralık yapılandırma başvurusunda bulundu. Yapılandırılan borçların ilk taksit ödemeleri 30 Kasım'a kadar yapılabilecek, ikinci taksitin son ödemesi ise 31 Aralık'ta sona erecek.
Borç yapılandırma ile ilgili milyonlarca kişinin merak ettiği birçok soru var. Özellikle EYT'liler, borç yapılandırma konusunda dikkat etmeli. Eğer emeklilikte yaşa takılanların o borcu varsa emekli olamıyor.
EYT ÇIKSA DA YARARLANAMAZSINIZ
Soru: 19.11.1999 sigorta giriş başlangıcım var. Aktif olarak halen çalışmaktayım. 7710 prim gün sayım var. Askerliğimi sigorta başlangıcından önce 18 ay yaptım. Askerlik borçlanması yaparsam EYT düzenlemesi çıkarsa emekli olabilir miyim? 1971 doğumluyum. Mesut G.