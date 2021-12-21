Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası anlaşmalı konut projeleri herkesi ev sahibi yapıyor! Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın!
Yüzde 1.29 120 ay taksitle hemen evinizi alın! Kamu bankalarının anlaşmalı konut projeleri ile vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olması sağlanıyor. Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank ile anlaşmalı tamamlanmış veya devam eden konut projeleri aracılığıyla sıfır konut satın almak isteyenler uygun faiz oranlarından da yararlanabilecek. En uygun konut kredisi faiz oranları ve konut projeleri ile herkesi ev sahibi yapacak kampanyalar duyuruldu
TCMB'nin faiz indirimi sonrasında konut kredisi faiz oranlarını da düşüren Ziraat Bankası, düşük faiz oranları ve 120 aya varan vade seçenekleri ile kira öder gibi herkesi ev sahibi yapmaya hazırlanıyor.
TOKİ Konut ve İŞ Yeri Satışları dahil olmak üzere, Ziraat Katılım üzerinden Türkiye genelinde birçok anlaşmalı konut projesi ile vatandaşların uygun fiyatlarla ev sahibi olması sağlanacak.
Ziraat Bankası anlaşmalı projelerinden birini seçerek ev satın almak isteyenler proje kapsamında kullandırılacak kredi ile avantajlı bir şekilde ev sahibi olabilecek.
Ziraat Bankası konut kredisi hesaplama ve faiz oranları ise kısaca şu şekildedir:
• Ziraat Bankası Çalışanın Artısı Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,29
• Ziraat Bankası Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,36
• Ziraat Sıfır Konut Kredisi Faiz Oranı: %1,29