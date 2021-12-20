Asgari ücret artışı tüm maaşları etkileyecek! Artık her iş kolundakilerin maaşına yüzde 50 oranında...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 4253 TL olarak duyurduğu asgari ücret maaşları her iş kolunda çalışan işçilerin maaşlarına yansıyacak. Asgari ücrette yapılan yüzde 50.5'lik artış ücretlere yansıtılmak zorunda. Peki emekli, memura yeni yıl zammı yeni asgari ücretten etkilenir mi? İşte merak edilenler ve yeni maaşlar...
Asgari ücrette tarihi zam çalışma ve sosyal güvenlikte birçok ödeme kalemini yükseltirken diğer gruplarda da ücret artışlarını beraberinde getirecek.
Çalışanlara, bütün iş kollarını kapsayacak şekilde belirlenen asgari ücret altında ücret ödenemez. İş sözleşmelerine bunun aksine hükümler konulamaz. SABAH'ta yer alan habere göre, Çalışanlara sağlanan sosyal yardımlar nedeniyle de asgari ücretten indirim yapılamaz.
Asgari ücrette yapılan yüzde 50.5'lik artış ücretlere yansıtılmak zorunda. Asgari ücret zammı hem özel sektör hem de kamuda çalışanların yeni yıl zammında da belirleyici olurken, emeklilere de yansıyacak.
Ocak 2022'den itibaren asgari ücret günlük brüt 166,80 lira aylık da 5004 lira, net ise 4253 lira olacak. Asgari ücrete net üzerinden yüzde 50.55 artış yapılırken, uygulamaya yönelik merak edilen soruların yanıtları şöyle: