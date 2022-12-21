EYT'de ÇEKİRDEK KADRO netleşti! 1995-96-97-99 sigortalı + 20-25 yıl+ 5.000 Prim+ 45-52 yaş skalası EYT hattında! 2023 Şubat ayından itibaren...
EYT düzenlemesini bekleyenler için yeni dönemin başlamasına çok az bir vakit kaldı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan dosyada sona gelindi. Bu kapsamda takvim de kesinleşmeye başladı. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, son açıklamasında, "EYT'yi bu ay sonuna kadar tamamlayıp bitireceğimizi kamuoyuyla paylaştık. Bazı teknik sorunlar var, o sorunlar çözülüyor." demişti. Bu kapsamda Meclis'in takvimi de belli oldu. Peki, EYT emeklilik başvurusu ne zaman? Maaşlar ne zaman ödenecek? EYT'de yaş sınırı olacak mı, staj mağdurlarıyla ilgili gelişme var mı? Son dakika EYT haberi ve detaylar haberimizde...
21.12.2022 13:28 - Son Güncelleme: 21.12.2022 13:28
EYT hakkında son dakika gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Düzenlemenin açıklanmasının ardından sıra Meclis sürecine gelecek. Bakan Bilgin son açıklamasında, "Ayın sonuna kadar inşallah Meclis gündemine intikal ettirecek hale getireceğiz" demişti. Peki EYT'de son durum ne? Kimler yararlanacak? Yaş sınırı olacak mı? İşte detaylar!