2023 Engelli aylığı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL olacak? 2023 Ocak %70 ve üstü engelli aylığı kaç lira?
Engelli maaşı hakkında aramalar hız kazandı. 2023 asgari ücretin belirlenmesinin ardından zam gelecek ödemelerden birisi de engelli aylığı olacak. Bu nedenle vatandaşlar arama motorunda, "2023 Engelli aylığı ne kadar oldu?" sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, Asgari ücret zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL olacak? 2023 Ocak %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte merak edilenler!
2023 asgari ücret zammının belirlenmesinin ardından pekçok ödemede yaşanacak artışlar da merak konusu oldu. Engelli aylığı bu kapsamda merak edilmeye başlandı. Peki, 2023 engelli aylığı ne kadar oldu? Asgari ücret ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TLoldu? 2023 %70 ve üstü engelli aylığı ne kadar? İşte yeni zamlı maaş oranları!
Engelli maaşı zammı belli oldu mu? Yeni yılda engelli aylığı ne kadar olacak? 2023 Engelli maaşı zam oranı yeni asgari ücret tutarının açıklanmasının ardından belli olacak. İşte zam oranlarına göre olası 2023 engelli aylığı tutarları.
ENGELLİ MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?
Engelli aylığı ise yüzde 40 ile yüzde 60 arasında engeli olanlar için yüzde 30 oranında zam olursa 1461 TL,
Yüzde 40 artış olursa 1573 TL,
Yüzde 50 artış olursa 1686 TL olacaktır.
Eğer kişinin yüzde 70 ve üzerinde oranda engeli varsa asgari ücrete Yüzde 30 artış olursa 2 bin 193 TL,
Yüzde 40'lık bir artış olursa 2 bin 361 TL,
Yüzde 50 artış olursa 2 bin 530 TL olacaktır.
KİMLER ENGELLİ MAAŞI ALABİLİR?
Engelli aylığından faydalanmak isteyen kişinin rapor oranı en az %40 olmalıdır.