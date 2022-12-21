2023 Engelli aylığı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL olacak? 2023 Ocak %70 ve üstü engelli aylığı kaç lira?

ENGELLİ MAAŞI 2023 NE KADAR OLACAK?

Engelli aylığı ise yüzde 40 ile yüzde 60 arasında engeli olanlar için yüzde 30 oranında zam olursa 1461 TL,



Yüzde 40 artış olursa 1573 TL,



Yüzde 50 artış olursa 1686 TL olacaktır.



Eğer kişinin yüzde 70 ve üzerinde oranda engeli varsa asgari ücrete Yüzde 30 artış olursa 2 bin 193 TL,



Yüzde 40'lık bir artış olursa 2 bin 361 TL,



Yüzde 50 artış olursa 2 bin 530 TL olacaktır.