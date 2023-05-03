EYT’de Bağkur tescil affı, İHYA, staj için torba yasa kıskacı! 1999-2000-2005 sigorta + 5000-7200 günle EYT listesine girecekler! 900 gün prim indirimiyle...

EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkar, Bağkur prim gün sayısı için yapılacak çalışmaya kilitlendi. Öte yandan tescil affı ve staj için yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Peki, Bağkur tescil affı gelecek mi? Staj sigortası kapsama alınacak mı? İHYA ile prim günleri tamamlanabilir mi? İşte detaylar...