EYT'de Bağkur tescil affı, İHYA, staj için torba yasa kıskacı! 1999-2000-2005 sigorta + 5000-7200 günle EYT listesine girecekler! 900 gün prim indirimiyle...
EYT düzenlemesine dahil olmak isteyenler yeni gelişmeler için son açıklamaları yakından takip ediyor. Bu kapsamda staj mağdurları, Bağkur tescili olmayanlar ve kısmi emeklilik hakkında detayları merak edenler yeni emeklilik reformunun kapsamını inceliyor. Öte yandan EYT'lilerin prim eksiğini tamamlama yollarından biri de ihya olarak biliniyor. Ancak her Bağ-Kur'lu yararlanamadığı gibi, primleri kazanmada da önemli detayları bulunuyor. İşte emekliliğinizi kolaylaştıracak yollar ve beklenen gelişmeler hakkında detaylar haberimizde...
03.05.2023 18:35 - Son Güncelleme: 03.05.2023 18:35
EYT düzenlemesinden faydalanamayan esnaf ve sanatkar, Bağkur prim gün sayısı için yapılacak çalışmaya kilitlendi. Öte yandan tescil affı ve staj için yeni gelişmeler merakla bekleniyor. Peki, Bağkur tescil affı gelecek mi? Staj sigortası kapsama alınacak mı? İHYA ile prim günleri tamamlanabilir mi? İşte detaylar...
Her Bağ-Kur'lu ihya alabilir mi?
Prim ve yıl şartını tamamlayan 1.8 milyon EYT'liden 1 milyonunun aylık bağlama işlemi tamamlanırken, eksik primi olanlar da bunu tamamlama peşinde.
Doğum ve askerlik borçlanması primleri tamamlamak için en yaygın yol olarak öne çıkarken, Bağ-Kur'lular için 'ihya' formülü de bulunuyor.