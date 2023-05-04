%15.22 ek zam + Yansıtma oranı... Emeklilikte intibak zam hesabı kesinleşiyor! Bakan açıkladı: 'Yasa yolu açık' 2000 sonrası emekli maaşlarına intibak zammı gelecek mi?
Son açıklamalarıma göre, intibak düzenlemesi hakkında herhangi bir net karar veya açıklama yapılmadı. Ancak, Çalışma Bakanı Vedat Bilgin tarafından yapılan son açıklamalara göre, intibak düzenlemesi konusunda çalışmaların devam ettiği ve yakın zamanda bir karar alınacağı belirtilmiştir. Intibak düzenlemesi, emeklilerin daha adil bir maaş alması için yapılan bir düzenlemedir. Daha önce çalıştıkları dönemlerde aldıkları maaşların günümüz şartlarına göre yeniden hesaplanarak emekli maaşlarının artırılmasını sağlar. Bu nedenle, emekliler arasında intibak düzenlemesi konusunda büyük bir talep bulunmaktadır.
04.05.2023 10:49 - Son Güncelleme: 04.05.2023 10:49
İntibak düzenlemesi hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon kanalında intibak yasasıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Bilgin açıklamasında, "Prime dayalı bir emeklilik düzeni olması lazım. Dolayısıyla prim ödemeden emeklilik sistemini sürdürmek mümkün değil ama güncellenmiş fiyatlarla olursa intibak yolu açık" ifadelerini kullandı. Peki, 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? 2023'te İntibak yasası çıkacak mı? İşte merak edilenler haberimizde!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir canlı yayında çalışma hayatına ve gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.