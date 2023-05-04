%15.22 ek zam + Yansıtma oranı... Emeklilikte intibak zam hesabı kesinleşiyor! Bakan açıkladı: ’Yasa yolu açık’ 2000 sonrası emekli maaşlarına intibak zammı gelecek mi?

İntibak düzenlemesi hakkında yeni gelişmeler yakından takip ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı bir televizyon kanalında intibak yasasıyla alakalı değerlendirmelerde bulundu. Bilgin açıklamasında, "Prime dayalı bir emeklilik düzeni olması lazım. Dolayısıyla prim ödemeden emeklilik sistemini sürdürmek mümkün değil ama güncellenmiş fiyatlarla olursa intibak yolu açık" ifadelerini kullandı. Peki, 2000 sonrası emeklilere intibak zammı gelecek mi? 2023'te İntibak yasası çıkacak mı? İşte merak edilenler haberimizde!